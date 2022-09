Annonce des dates de sortie de l’application Web FIFA 23 et de l’application compagnon FIFA 23

La nouvelle saison a déjà commencé et Electronic Arts s’apprête à commercialiser FIFA 23, le dernier jeu de la saga qui portera ce titre avant qu’une autre société ne reprenne la marque. EA continuera à concevoir son simulateur de football sous le nom d’EA Sports FC à partir de l’année prochaine 2023. Quoi qu’il en soit, c’est un avenir un peu plus lointain. À court terme, l’application Web FIFA 23 et l’application compagnon FIFA 23 seront publiées.

C’est le CM d’EA, EA_rephii, qui a révélé que l’application web du jeu sera disponible le 21 septembre. Au lieu de cela, l’application FIFA 23 Companion ne sera disponible au téléchargement qu’un jour plus tard, le 22 septembre.

Ce programme peut être téléchargé sur votre mobile et vous permet de gérer l’Ultimate Team sur les appareils iOS et Android. Les deux offrent la possibilité d’ouvrir et de vendre des packs et des objets avant la sortie du jeu, ainsi que de gagner certaines récompenses spéciales. Les joueurs qui souhaitent accéder à FUT Early Access devront avoir créé un club FUT dans FIFA 22 avant le 1er août.

Quand sort FIFA 23 ?

FIFA 23 sera mis en vente le 30 septembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC et Nintendo Switch (Legacy Edition, c’est-à-dire la même version que les années précédentes mais avec des équipes et des joueurs mis à jour). De plus, il y aura un accès anticipé de trois jours avant sa sortie complète.

Êtes-vous intéressé à savoir qui sont les joueurs les mieux notés dans FIFA 23 ? Comme chaque année, EA propose ces données progressivement. Des footballeurs comme Karim Benzema, Lionel Messi, Robert Lewandowski ou Kylian Mbappé sont en tête (91 en moyenne). En revanche, Cristiano Ronaldo est un cran en dessous, avec une moyenne de 90.

Source | VGC