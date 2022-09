Des pièces de mème aux NFT, comment Web3 gagne de la mort de la reine Elizabeth

RIP The Queen Official a déjà vendu plus de 8 000 œuvres d’art numériques, tandis que QueenE Dao revendique des pièces achetées pour plus de mille dollars.

Six heures se sont écoulées depuis l’annonce de la mort de la reine Elizabeth et plus de 40 pièces de mème, 520 NFT liés au monarque sur Ethereum et Smart Chain Scales et une galerie virtuelle d’œuvres sur Opensea apparaissent sur les marchés en ligne. Le Web3 répond, pour le fêter, pour en profiter. Une collection appelée RIP The Queen Official a déjà commencé à vendre 8 000 œuvres d’art numériques. QueenE Dao, quant à elle, revendique des pièces vendues à plus de 1 000 dollars, la moyenne de son marché étant inférieure à 100 dollars par rangée.

Les acheteurs peuvent choisir parmi plusieurs œuvres représentant la reine, toutes différentes. Format bande dessinée, ou série d’images imbriquées dans une grille à la Andy Warhol. Portraits en noir et blanc, aquarelle, pixélisés, surexposés. Les pièces Meme se multiplient également, les monnaies numériques portant des noms liés à la Reine : Queen Elizabeth Inu, Save the Queen, Queen, QueenDoge, London Bridge is Down, sont les principales. Sur la base des données de Dex Screener, la pièce meme de la reine Elizabeth Inu sur le site de vente PancakeSwap, elle a atteint sa valeur la plus élevée en 24 heures avec une hausse de 28,50 % depuis son lancement le 9 septembre. La quantité de contenu et la réponse immédiate suggèrent qu’en fait, tout était prêt. Le Web3, depuis quelque temps, préparait des crocodiles au format blockchain.

Au sein de la communauté cryptomonnaie, il y a aussi ceux qui ont pointé du doigt les NFT et les pièces meme liées à la reine. Une façon de capitaliser sur la mort d’Elizabeth II, dit-on. Non seulement cela, mais le risque de spéculation s’ajoute également au chagrin.