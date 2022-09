Tokyo Game Show 2022 : date, heure et comment regarder les conférences les plus importantes en ligne : Square Enix, Capcom, Sega…

Si vous pensiez que le marathon des salons et événements du jeu vidéo était terminé (Summer Game Fest, Gamescom, QuakeCon, D23 Expo…) vous vous trompez beaucoup, car les courbes arrivent cette semaine : le jeudi 15 septembre, le Tokyo Game Show 2022 commence, également connu sous le nom de TGS 2022. C’est l’une des étapes les plus importantes pour l’industrie du jeu vidéo au Japon, c’est donc le moment idéal pour revoir quand, à quelle heure et comment voir les conférences les plus importantes, avec des entreprises telles que Square Enix, Sega, Konami, Capcom et Bandai Namco, entre autres.

Final Fantasy XVI est appelé à être l’un des grands protagonistes de la foire.

Programme complet du Tokyo Game Show 2022

Ci-dessous, nous listons les entreprises qui assistent à la foire, avec des détails sur leurs conférences. Vous pouvez tous les suivre via la chaîne officielle de l’organisation sur YouTube.

Conférence Xbox au TGS 2022

Date – jeudi 15 septembre

Heure – 11h00 (heure de la France)

Microsoft n’a pas confirmé sa liste de jeux que nous verrons au salon, bien que nous puissions compter sur des mises à jour et des nouvelles de titres de Xbox Game Studios et Xbox Game Pass.

Conférence Bandai Namco au TGS 2022

Date – jeudi 15 septembre

Heure – 15h00 (heure de la France)

Des jeux comme Dragon Ball : The Breakers, LEGO Brawls, One Piece Odyssey, Park Beyond, Ultra Kaiju Monster Rancher et Doraemon Story of Seasons : Friends of the Great Kingdom, entre autres, ont été confirmés. De plus, un titre inédit qui n’a pas encore été annoncé sera dévoilé.

Conférence Capcom au TGS 2022

Date – jeudi 15 septembre

Heure – 16h00 (heure de la France)

Street Fighter 6 est appelé à en être l’un des protagonistes, puisqu’au-delà de la conférence, il y a un streaming focalisé dessus prévu le vendredi 16 septembre à 17h00 (CEST). Ici vous avez tous les jeux confirmés.

Conférence Koei Tecmo au TGS 2022

Date – Vendredi 16 septembre

Heure – 12h00 (heure de la France)

A défaut de connaître plus de titres, la vedette de l’événement vise à être Wo Long : Fallen Dynasty, le nouveau RPG d’action se déroulant dans la mythologie chinoise des créateurs de Nioh, Dead or Alive et Ninja Gaiden.

Conférence Sega et Atlus au TGS 2022

Date – Vendredi 16 septembre

Heure – 13h00 (heure de la France)

Sonic Frontiers et Virtua Fighters 5 : Ultimate Showdown seront quelques-uns des protagonistes, de plus, la saga Persona a confirmé son aide de la main d’Atlus.

Conférence Konami au TGS 2022

Date – Vendredi 16 septembre

Heure – 14h00 (heure de la France)

De grands espoirs sont placés sur l’événement de la part de la légendaire société japonaise. La raison en est qu’ils ont récemment déclaré qu’ils annonceraient un nouveau jeu d' »une saga très appréciée dans le monde entier ». Placez vos paris…

Conférence Square Enix au TGS 2022

Date – Vendredi 16 septembre

Heure – 15h00 (heure de la France)

Ce sera sans aucun doute l’un des événements les plus complets et les plus variés, puisque la société qui a créé Final Fantasy a confirmé la présence de plus de 20 jeux, parmi lesquels Final Fantasy VII Rebirth, Forspoken, Harvestella, Valkyrie Elysium et Final Fantasy stand XVI, entre autres.

HoYovere au TGS 2022

Date – Samedi 17 septembre

Heure – 11h00 (heure de la France)

Les responsables de Genshin Impact, l’un des jeux les plus populaires de ces dernières années, ne voulaient pas manquer la fête. On s’attend à ce qu’ils annoncent des nouvelles de poids pour le titre.