Bonjour, Alexa : comment créer votre journal du matin personnalisé

Comment configurer votre propre chaîne d’informations avec Alexa

Si vous aimez profiter du temps et que vous n’aimez pas perdre une seule minute de votre journée, Alexa est une bonne entreprise qui peut vous faire gagner beaucoup de temps. En configurant correctement l’assistant, vous pouvez écouter l’actualité qui vous intéresse avec une seule commande vocale. Ainsi, vous vous éviterez de devoir défiler avec votre mobile et vous pourrez profiter d’un peu de temps pour prendre votre petit-déjeuner, prendre une douche ou vous habiller.

Pour commencer à configurer Alexa, vous devez vous rendre sur l’application pour terminaux mobiles. Ensuite, vous devez entrer dans la section Paramètres et, immédiatement après, News.

Dans ce bloc, il y a deux sections :

Ma chaîne d’actualités : il s’agit d’un bloc dans lequel différents médias apparaîtront. Selon le pays dans lequel vous vous trouvez, l’un ou l’autre sortira. En France, Antena 3, Cadena Ser, El Economista, laSexta, Onda Cero, RNE, RTVE et Telemadrid sont disponibles dans cette section.

Résumé de l’actualité : c’est le point le plus intéressant. Il nous permet de configurer n’importe quelle Source pour recevoir des nouvelles courtes. Cela fonctionne avec Alexa Skills et vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez. Contrairement au point précédent, dans Résumé des actualités, il y a beaucoup plus de médias, y compris des médias sportifs et des journaux régionaux.

Pour réaliser votre journal télévisé, ajoutez autant de médias que vous le souhaitez dans Résumé. L’ordre que vous définissez sera celui qu’Alexa choisira ensuite pour lire le contenu. Chaque Skill est totalement différente, et on peut déjà vous dire que les médias espagnols ne se sont pas aussi bien adaptés à ce système que les américains. Certaines compétences sont très simples et fonctionnent très bien, et d’autres proviennent d’autres sources. En règle générale, nous vous recommandons de choisir des sources personnalisées pour Alexa ou de vous en tenir à celles qui proviennent de la radio. Ceux qui viennent de la télévision n’offrent pas une si bonne expérience.

Une fois que vous avez ajouté toutes les sources, assurez-vous de les activer une par une si vous ne l’avez pas encore fait. Cela fait, vous pouvez revenir en arrière et voir la liste complète des médias que vous avez sélectionnés. Vous avez déjà tout prêt pour le démarrer.

Activer les nouvelles du matin

Une fois que vous l’avez, dites ce qui suit : « Alexa, joue mon résumé ».

Lorsque vous prononcez la phrase de réveil, Alexa recherche sur Internet les dernières mises à jour de vos flux d’actualités et commence à lire le résumé des actualités point par point dans le même ordre que vous avez défini.

Votre résumé des nouvelles est mis à jour au fil des heures de la journée, vous pouvez donc répéter la phrase d’activation à tout moment pour rester à jour. Le résumé des nouvelles est disponible à partir de n’importe quel Amazon Echo, de l’application elle-même ou même des Amazon Echo Buds.