Comment utiliser le partage à proximité sur Windows 11 (Airdrop pour PC)

Aujourd’hui, je vais partager un guide étape par étape sur la façon dont vous pouvez activer et utiliser le partage à proximité sur Windows 11.

Fini le temps où vous deviez utiliser Bluetooth pour transférer votre champ d’un PC Windows à un autre PC Windows. Bien sûr, c’était une excellente option à l’époque, mais c’était un processus très lent et chronophage. Bien sûr, les fichiers plus petits pourraient être facilement transférés, mais les fichiers volumineux prendraient trop de temps ou échoueraient simplement au transfert. Avec le temps, les choses ont changé et maintenant les PC Windows peuvent utiliser le partage à proximité. Voyons donc de quoi il s’agit et comment vous pouvez activer et partager des fichiers entre des PC exécutant Windows 11.

Pour être juste, le partage à proximité était disponible sur Windows 10 1803 mais (mettez à jour votre système vers Windows 10 1803 ou plus récent), depuis lors, les choses ont changé et la fonctionnalité a une nouvelle interface utilisateur ainsi que les étapes pour activer le partage à proximité. Donc, si vous voulez savoir comment utiliser le partage à proximité sur un PC Windows 11, ce guide est fait pour vous.

Partage à proximité sur Windows 11

Avant de parler de la façon dont vous pouvez activer et utiliser le partage à proximité, il y a quelques points que vous devez garder à l’esprit.

Le partage à proximité ne fonctionnera qu’entre les PC Windows 10 et Windows 11.

Le partage à proximité sur Android n’est pas le même que le partage à proximité sur Windows

Vous pouvez choisir de partager des fichiers entre des appareils connectés au même compte Microsoft ou choisir de partager entre n’importe quel PC Windows 10 ou 11.

Assurez-vous que les deux appareils sont à proximité, c’est-à-dire dans la même pièce.

Les deux appareils disposent des dernières mises à jour de pilotes pour le WiFi et le Bluetooth.

Comment activer le partage à proximité sur Windows 11

Voici les étapes à suivre pour activer le partage à proximité sur votre PC Windows 11

Cliquez sur le bouton Démarrer pour ouvrir le menu Démarrer sur votre PC. Maintenant, cliquez sur l’icône de l’application Paramètres. Avec l’application Paramètres ouverte, cliquez sur Système. Vers votre droite, cliquez sur l’option qui dit Partage à proximité.

Il affichera maintenant la page Paramètres pour le partage à proximité. Vous pouvez choisir de définir l’option sur Désactivé, Mes appareils uniquement ou Tout le monde à proximité.

Cependant, vous devrez vous connecter avec votre compte Microsoft pour utiliser le partage à proximité.

Modifier le dossier de réception

Désormais, lorsque vous recevez des fichiers d’un autre PC Windows via le partage à proximité, les fichiers sont enregistrés par défaut dans le dossier Téléchargements. Cependant, si vous souhaitez changer de dossier, vous pouvez suivre ces étapes.

Ouvrez l’application Paramètres à partir du menu Démarrer. Maintenant, cliquez sur système puis sur Partage à proximité sur votre droite. Vous devriez voir une option indiquant Enregistrer le fichier dans lequel je reçois. Cliquez sur le bouton qui dit Changer.

Maintenant, parcourez simplement le gestionnaire de fichiers et choisissez ou créez un dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer tous les fichiers. Sur le même écran, vous pourrez également modifier le nom de votre appareil. Cliquez simplement sur l’option Renommer et définissez le nouveau nom de l’appareil.

Comment envoyer des fichiers avec le partage à proximité sur Windows 11

Vous pouvez envoyer n’importe quel type de fichier à un autre PC Windows via le partage à proximité. Vous pouvez suivre ces étapes pour envoyer un fichier via le partage à proximité.

Ouvrez le gestionnaire de fichiers en appuyant simultanément sur les touches Windows + E. Maintenant, accédez au fichier que vous souhaitez envoyer à l’autre PC Windows. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier pour afficher le menu contextuel. En haut ou en bas du menu contextuel, vous verrez l’icône . Clique dessus.

Il affichera la fenêtre de partage sur votre bureau. Vous pouvez simplement sélectionner l’appareil sous l’option Partage à proximité.

Sur l’autre PC Windows, vous recevrez une notification vous demandant si vous souhaitez accepter le transfert de fichiers. Sélectionnez oui. Le fichier va maintenant être transféré de votre PC vers l’autre PC immédiatement.

Conclusion

Et c’est ainsi que vous pouvez utiliser le partage à proximité à partir d’un PC Windows 11. Il s’agit d’un moyen simple et facile de partager des fichiers sur d’autres appareils Windows pris en charge. À partir de maintenant, l’application de partage de fichiers ne fonctionne qu’entre les PC Windows. En ce qui concerne le partage de fichiers depuis ou vers un appareil Android à l’aide d’un PC Windows, nous pourrions éventuellement voir la fonctionnalité devenir une réalité dans les mois à venir. Si vous avez des questions ou des doutes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

