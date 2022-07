Comment réparer l’absence de connexion Internet sur l’application Facebook

Facebook est l’une des différentes plateformes de médias sociaux utilisées par les gens pour se connecter avec leurs amis et se tenir au courant des derniers événements et tendances. Facebook peut être utilisé sur PC, Mac et même sur des appareils mobiles. La plate-forme de médias sociaux est accessible à l’aide de votre navigateur Web ou d’une application Facebook dédiée disponible.

L’utilisation de l’application apporte de nombreuses fonctionnalités, mais elle n’est pas utile lorsque vous rencontrez des erreurs telles que l’absence de connexion Internet. Donc, si l’application Facebook indique qu’il n’y a pas de connexion Internet dans votre cas, ce guide est fait pour vous.

Il s’agit d’un problème courant et de nombreux utilisateurs sont arrivés à cette situation au moins une fois, alors ne vous sentez pas triste car il existe des moyens de le résoudre. Aujourd’hui, nous allons examiner les différentes méthodes de dépannage que vous pouvez suivre pour résoudre FB sans problème de connexion Internet.

Correction du message Facebook Pas de connexion Internet

Si vous êtes quelqu’un qui utilise beaucoup Facebook, vous serez sûrement ennuyé lorsque l’application Facebook indique qu’il n’y a pas de connexion Internet. Voici quelques façons que vous pouvez suivre pour résoudre ce problème. Commençons par la première méthode.

Méthode 1 : Vérifiez votre connexion Internet

L’une des possibilités courantes est que votre connexion Internet est en panne ou lente. Que vous soyez sur les données mobiles ou le wifi, peu importe, car, dans les deux sens, vous pourriez avoir des problèmes avec des vitesses de connectivité médiocres ou une bande passante épuisée. Essayez donc d’utiliser tout autre service ou application nécessitant une connexion Internet et voyez. Si l’autre application ou service ne fonctionne pas non plus, il se peut que votre service Internet soit un problème. Dans ce cas, vous pouvez soit basculer vers le wifi ou les données mobiles, puis réessayer. Cependant, si d’autres applications et services fonctionnent correctement, il se peut que votre application Facebook soit le coupable ici.

Méthode 2 : Vérifier la panne de Facebook

Comme c’est le cas avec divers services, il peut y avoir une panne en raison de problèmes de serveur ou probablement de maintenance. Maintenant, vous devez comprendre que certaines régions peuvent être confrontées à une panne et d’autres non. Donc, la meilleure façon de savoir si Facebook est en panne est de se diriger vers Downdetector.com. Sur ce site Web, vous pourrez voir quels services sont opérationnels et quels services sont actuellement en panne. Si vous voyez Facebook en panne, vous n’avez pas d’autre choix que d’attendre qu’il revienne en ligne.

L’autre façon de savoir si Facebook est en panne est simplement de se diriger vers Twitter. Tout ce que vous avez à faire est simplement de vous connecter à Twitter et de taper Facebook dans la barre de recherche. Vous pourrez alors voir les derniers tweets contenant le mot-clé Facebook. Si vous voyez un grand nombre de personnes tweeter à propos de Facebook, vous pouvez savoir que c’est Facebook qui a le problème et non votre connexion Internet.

Méthode 3 : forcer la fermeture et relancer l’application

En regardant à quel point l’application Facebook est déjà boguée, il est possible qu’une sorte de bogue ait temporairement causé le problème de connexion Internet de Facebook. Dans ce cas, forcez simplement la fermeture de l’application, puis relancez l’application. Cette méthode fonctionne la plupart du temps, alors essayez-la. Ne minimisez pas simplement l’application, fermez-la plutôt en supprimant l’application de la RAM de votre appareil. Si vous rencontrez toujours des problèmes, les étapes suivantes peuvent vous aider à résoudre le problème.

Méthode 4 : vérifier les mises à jour de l’application

Comme indiqué ci-dessus, il pourrait y avoir des bogues qui pourraient affliger l’application. Et comme vous vous en doutez, il y aura des correctifs pour ces problèmes via une mise à jour. Par conséquent, vérifiez toujours la boutique d’applications de votre appareil pour voir si une mise à jour est disponible. S’il existe une mise à jour, il est recommandé de télécharger et d’installer la mise à jour. Cette application récemment mise à jour pourrait aider à résoudre le problème de connexion Internet de FB.

Méthode 5 : Effacer le cache Facebook et les données d’application

Parfois, les fichiers enregistrés par Facebook sur votre appareil peuvent être manquants ou probablement simplement corrompus. Dans ce cas, vous pouvez essayer de vider le cache et de supprimer les fichiers. Cette méthode supprimera votre compte de l’application sur votre appareil. Cela indique que vous devrez vous reconnecter à Facebook. Si vous avez un appareil Android, vous pouvez facilement vider le cache en suivant ces étapes.

Lancez l’application Paramètres sur votre appareil.

Maintenant, faites défiler et sélectionnez Applications dans l’application Paramètres. Il affichera toutes les applications installées sur votre téléphone.

Faites défiler et appuyez sur Facebook.

Vous devriez maintenant voir deux options. Vous pouvez appuyer sur vider le cache et effacer les données.



Cette action supprimera tout le cache et les fichiers qui ont été créés et stockés par Facebook sur votre appareil.

Il ne vous reste plus qu’à lancer l’application Facebook et à vous connecter.

Le problème devrait maintenant être résolu

Dans le cas d’un appareil iOS, vous devrez simplement désinstaller l’application de l’appareil, puis réinstaller l’application.

Méthode 6 : désinstaller et réinstaller l’application

Maintenant, s’il n’y a pas de mise à jour d’application pour Facebook sur l’App Store de votre appareil, il est recommandé de désinstaller l’application, puis de la réinstaller sur votre appareil. Cela peut éliminer tous les bogues temporaires qui étaient auparavant présents. Et comme il s’agira d’une nouvelle installation de l’application, vous ne devriez pas rencontrer de problèmes de connectivité.

Conclusion

Et c’est ainsi que vous pouvez résoudre le problème lorsque Facebook indique qu’il n’y a pas d’erreur de connexion Internet. Cependant, si vous rencontrez toujours le problème, il serait conseillé de télécharger le version allégée de Facebook application disponible sur Android. Si vous êtes un utilisateur iOS ou quelqu’un qui ne souhaite pas utiliser la version allégée de l’application Facebook, le mieux que vous puissiez faire est de vous connecter à Facebook à l’aide du navigateur Web de votre appareil mobile.