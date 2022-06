État des lieux aujourd’hui, 2 juin ; temps, comment regarder en ligne et à quoi nous pouvons nous attendre

Bien qu’il n’y ait pas d’E3 cette année, le mois de juin reste synonyme d’événements, de conférences et de grandes annonces. À montrer aujourd’hui, 2 juin 2022, dans lequel Sony célébrera un nouvel état des lieux qui se veut plein de nouveautés. Il durera 30 minutes et la société japonaise l’a annoncé puisqu’il tournera autour de ses nouvelles lunettes de réalité virtuelle, PlayStation VR 2, et autour de ses projets communs avec des développeurs tiers pour PS4 et PS5 (est-ce que Final Fantasy XVI est là ? ). Sans plus tarder, nous vous indiquons comment vous pouvez le suivre, à quelle heure il aura lieu et à quoi nous pouvons nous attendre.

Comment regarder le State of Play du 2 juin 2022 en direct sur PS4, PS5 et PS VR2 ?

Le State of Play de ce jeudi 2 juin pourra être suivi de deux manières : soit via la chaîne PlayStation Twitch, soit via sa chaîne YouTube. Il aura lieu à 23h59 du soir (heure locale française) et durera 30 minutes.

Comme d’habitude, chez Netcost, nous le couvrirons minute par minute avant le début de la diffusion. Une fois celle-ci terminée, vous pourrez retrouver sur le web les annonces et bandes-annonces les plus importantes qui ont été présentées, ainsi que nos réflexions sur ce qu’elle a donné d’elle-même et des approches sur des aspects plus spécifiques que vous avez peut-être négligés.

State of Play le 2 juin, à quoi peut-on s’attendre ?

Le seul jeu confirmé à ce jour est Horizon : Call of the Mountain, un nouvel épisode de réalité virtuelle de la saga mettant en vedette Aloy. Ce ne sera pas le dernier que nous verrons pour le PS VR 2. Relativement récemment, Sony a annoncé qu’il avait fait un gros investissement et qu’il préparait plus de 20 jeux pour le lancement du périphérique. Nosotros cruzamos los dedos para que entre ellos estén nuestros sueños húmedos: Half-Life Alyx, Resident Evil 4 VR, una secuela de Astro Bot… Pero se muestren los que se muestren, la gran incógnita es: ¿habrá fecha y precio para les lunettes? Certains analystes disent qu’ils pourraient arriver début 2023… il faudra donc être vigilant.

Réalité virtuelle mise à part, Sony commente que l’on peut s’attendre à des nouvelles de ses collaborations avec d’autres développeurs et il est impossible de ne pas penser à deux : Square Enix et Capcom. Il semble que la nouvelle bande-annonce de Final Fantasy XVI soit plus que terminée, du moins selon ses créateurs, et nous ne pouvons pas penser à un meilleur moment que maintenant pour la sortir. Peut-être y a-t-il aussi une place pour Forspoken, +18 et prévu pour ce même 2022, et on espère toujours savoir quelque chose sur Final Fantasy Remake Part 2, même si ce n’est rien de plus que ça, espoir.

Pour sa part, Capcom a toujours le DLC Resident Evil Village en attente, qu’il a toujours annoncé avec Sony. En plus de cela et d’un hypothétique RE4 VR pour les nouvelles lunettes, la société pourrait surprendre avec Street Fighter VI, un aperçu de ces pot calls appelés Pragmata et Exoprimal, ou avec un coup sur la table du plus grand secret de polichinelle de cette industrie : Remake de Resident Evil 4. Cela semble trop beau pour être vrai.

Enfin, nous sommes sûrs qu’il y aura de la place pour des indies comme Stray, l’indie mettant en vedette un chat dont le départ est imminent, et qui sait si Krartos sera le « one more thing » de l’événement. Il y a eu beaucoup de mouvement autour de God of War Ragnarok ces jours-ci. Que si le précédent God of War est devenu l’un des jeux PS Plus de juin, que s’il a dépassé la limite d’âge dans différents pays, que s’il a lancé une campagne de t-shirts et de peluches pour septembre… Nous sommes optimiste avec la présence du dieu de la guerre.

À quelle heure est l’état des lieux de Sony ?

Enfin, nous vous laissons un calendrier mondial pour ceux qui nous lisent depuis différentes parties du monde. Ici en France, nous le répétons, ce sera à 23h59 jeudi soir et durera 30 minutes à l’aube vendredi.