En bref : bien que Taïwan autorise toujours la Russie et la Biélorussie à acheter des processeurs à des entreprises du pays d’Asie de l’Est, il y a quelques mises en garde importantes : leurs fréquences d’horloge ne peuvent pas dépasser 25 MHz et les performances sont limitées à moins de 5 GFLOPS.

DigiTimes rapporte que le ministère des Affaires économiques de Taïwan (MOEA) a publié cette semaine une liste de produits stratégiques de haute technologie interdits d’exportation vers la Russie et la Biélorussie. Ce dernier pays est inclus car le MOEA pense qu’il pourrait aider la Russie à importer de telles marchandises.

La liste, qui est conforme aux catégories 3 à 9 de l’arrangement de Wassenaar, couvre non seulement les puces modernes, mais également la technologie qui pourrait les fabriquer ou les désosser, y compris les équipements de lithographie, les scanners et les microscopes électroniques à balayage.

Quant aux puces que la Russie et la Biélorussie peuvent acheter à Taïwan, il existe de nombreuses restrictions ; ils ne doivent pas avoir une performance de 5 GFLOPS ou plus. La Nintendo 3DS, à titre de comparaison, a une performance maximale évaluée à 4,8 FP32 GFLOPS.

De plus, les puces exportées ne peuvent pas avoir une ALU plus large que 32 bits, plus de 144 broches, un temps de propagation de porte de base inférieur à 0,4 nanoseconde ou une interconnexion externe avec un taux de transfert de données de 2,5 Mo/s ou plus. De plus, leur fréquence de fonctionnement ne doit pas atteindre 25 MHz ou plus.

Les sanctions imposées à la Russie au cours de la guerre avec l’Ukraine ont durement touché son approvisionnement en puces, Intel, AMD et IBM ayant interrompu les ventes peu de temps après le début de l’invasion. La situation a conduit la Russie à autoriser les importations de puces contrefaites et même à réutiliser des composants d’articles ménagers.

Le gouvernement a investi 38,3 milliards de dollars dans l’industrie russe de la microélectronique dans l’espoir d’augmenter la production en utilisant son nœud actuel de 90 nm et de fabriquer des puces de 28 nm d’ici 2030, mais les nouvelles restrictions de Taïwan auront probablement un impact sur ces plans. Avec les sanctions mordantes, la Russie pourrait commencer à utiliser les puces chinoises Zhaoxin x86, qui ne sont pas très utiles pour autre chose que le travail de bureau.