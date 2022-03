FIFA 22 : Pierre-Emerick Aubameyang, voilà comment se passe la révélation du Barça dans FUT

Aubameyang a été la star du classique du football Français. Son doublé contre le Real Madrid a ouvert la voie au Barça pour ouvrir le dernier écart de quatre buts à zéro. Son arrivée pendant le marché d’hiver a donné un nouveau souffle à l’équipe. Avec sept buts en sept matches de championnat, il est la clé du projet de Xavi Hernández dans cette dernière partie de la saison. Comment performez-vous dans FIFA 22 ? Nous examinons ses statistiques dans le jeu vidéo populaire et comment il s’intègre dans Ultimate Team.

Aubameyang dans FIFA 22 Ultimate Team

Pierre-Emerick Aubameyang, toutes les statistiques de FIFA 22

Physique

Accélération : 85

Résistance : 75

Force : 74

Solde : 67

Vitesse : 88

Agilité : 77

Saut : 75

Tournage

En-têtes : 73

Puissance de tir : 82

Définition : 86

Tirs éloignés : 77

Effet : 80

Précision manquante : 76

Pénalités : 82

Volées : 82

Mental

Agressivité : 43

Anticipation : 81

Position d’attaque : 86

Interception : 48

Vision : 74

Calme : 83

Défendre

Marquage : 20

Billets : 36

Vols : 29

compétences de balle

Contrôle du ballon : 80

Dribbles : 78

Gardien de but

Placement : 9

Étiré : 6

Arrêts : 9

Sert : 15

Réflexes : 9

traits

tir de qualité

Dribbleur rapide (CPU)

tournage avec l’extérieur

lecteur complet

Vaseline (CPU)

Pierre-Emerick Aubameyang en vaut-il la peine dans FUT FIFA 22 ?

L’élément FIFA 22 d’Aubameyang se distingue surtout par sa rapidité. En pratique, nous parlons d’un joueur dont les statistiques pointaient vers la Premier League. En effet, son article lié à Arsenal est toujours sur le marché des transferts. Pour LaLiga Santander, nous parlons de l’un des meilleurs avant-centres que vous puissiez obtenir.

91 vitesses et 87 accélérations dans Ultimate Team. Vous pouvez filtrer entre les longues balles suspendues centrales sans problème. De plus, sa position d’attaque à 90 le place comme l’un des meilleurs à son poste. La seule mauvaise chose est son équilibre, 67, qui le rendra faible lors du contrôle de mauvaises balles ou des dribbles dans les moments difficiles. Quoi qu’il en soit, pour les plus de 10 000 pièces demandées actuellement sur le marché, c’est une assez bonne acquisition. Comme il l’a fait lors de sa célébration dans le classique, les boules de dragon l’accompagnent. Rappelons que Fantasy FUT est la promotion actuelle de FIFA 22, dont vous pouvez retrouver l’équipe première ici.

Source : FIFA 22