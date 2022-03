Cette limousine est la voiture la plus longue du monde (elle possède également un héliport)

Maintenant, le « nouveau » rêve américain peut être vu aux attractions touristiques Dezerland de Micheal Dezer à Orlando, en Floride. En plus de la longueur du record du monde Guinness, la voiture possède plusieurs fonctionnalités intégrées, y compris un héliport.

En 1986, la limousine « American Dream » bat le record du monde Guinness avec ses 18 mètres de long. Après des années d’oubli, la voiture historique de Jay Ohrberg Star Cars est prête à reconquérir le record, grâce à une série de travaux et de restaurations qui ont porté sa longueur à 30,54 mètres.

Ce n’était pas un exploit facile, cependant. Après le succès des années 1980 grâce à plusieurs apparitions au cinéma et à la télévision, le Rêve américain a longtemps pris la poussière à l’intérieur d’un entrepôt de l’État de New York. Il a ensuite été acheté sur Ebay par Micheal Dezer, propriétaire de Dezerland Tourist Attractions à Orlando (Floride), pour un montant non divulgué. L’homme demande alors la collaboration du propriétaire par intérim de l’American Dream, Micheal Manning, pour entamer la restauration et donner une nouvelle vie à la plus longue limousine du monde.

Pour permettre le transport de New York à Orlando, l’American Dream a été divisé en deux parties et chargé sur des remorques. Une fois la voiture arrivée à destination, elle est tombée entre les mains d’étudiants en carrosserie et d’experts automobiles tels que Paul Novack et Stephen Wepprecht. Concernant les pièces manquantes, celles données par Eldorados, qui ont soutenu la restauration, ont été utilisées.

Comme mentionné précédemment, l’American Dream mesure désormais plus de 30 mètres de long, a une nouvelle peinture et un nouveau jeu de roues. Pour le caractériser encore plus, il y a un bain à remous, un mini-golf, un héliport et même un bassin profond, ainsi que plusieurs téléviseurs, téléphones et réfrigérateurs. En parlant de l’héliport, « il est structurellement monté sur le véhicule avec des supports en acier et peut contenir jusqu’à deux tonnes », a déclaré Manning.

Actuellement, le rêve américain peut être vu dans les attractions touristiques de Dezerland à Dezer. En raison de ses dimensions encombrantes, la voiture n’est en effet pas adaptée à la circulation routière, mais convient à l’affichage ou à l’affichage.