Pokémon Presents d’aujourd’hui, 27 février 2022: heure et comment le regarder en direct en ligne

Pokémon fête aujourd’hui, 27 février 2022, ses vingt-six ans. L’anniversaire, comme c’est la tradition depuis des années, est célébré avec un Pokémon Presents; une émission dans laquelle l’équipe de The Pokémon Company propose des actualités du monde des jeux vidéo et, parfois, aussi du jeu de cartes, des séries, des films et d’autres produits dérivés de cette gigantesque franchise médiatique. Nous vous disons à quelle heure il commence et comment nous pouvons voir l’événement en direct et en streaming en ligne.

Pokémon Presents (Pokémon Day 2022) : à quelle heure commence-t-il et combien de temps dure-t-il

Pokémon Presents 2022 d’aujourd’hui, le dimanche 27 février, a lieu à 15h00 (CET), heure de la péninsule espagnole. Elle durera environ 14 minutes. 08h00 si vous nous lisez depuis Mexico. Pour le voir en direct, il vous suffit de vous connecter à la chaîne YouTube officielle de Pokémon et de profiter de l’événement.

Que peut-on attendre de Pokémon Presents ? nos paris

Il faut dire qu’aucun détail n’a été dévoilé sur les annonces que l’on verra dans les Pokémon Presents. Cependant, tout ce que nous allons dire ensuite sont des souhaits et des paris que nous considérons comme plausibles.

DLC pour Pokémon Arceus Legends : Tout comme Pokémon Épée et Bouclier l’ont fait, un pass d’extension nous propose de nouvelles zones, des Pokémon et, qui sait, peut-être un mode multijoueur.

DLC pour Pokémon Brillant Diamant/Gleaming Pearl : De même, du contenu Pokémon Platine serait le bienvenu sous forme de DLC pour Pokémon Brillant Diamant/Gleaming Pearl. Si on ajoutait à cela les formes régionales de Hisui dans ce Sinnoh ce serait fantastique.

Pokémon Sleep : Après des années d’attente, ce jeu promet de surveiller le sommeil de manière gamifiée (avec un appareil). Un jeu dans lequel de nombreuses attentes sont placées. Le moment est-il venu de le voir ?

Détective Pikachu 2 : Après des années sans rien savoir de la suite, Creatures Inc. a confirmé que la deuxième partie est toujours en développement. Cela nous irait si non seulement la suite était annoncée, mais aussi une remasterisation du premier volet pour que Nintendo Switch ait toute l’aventure graphique dans le même pack.

Nouveau pour Pokémon GO : Possible événement Arceus Pokémon Legends avec des créatures d’Hisui.

Nouveau spin-off : Ce dernier est plus un souhait, mais on aimerait bien un Pokémon Mystery Dungeon de huitième génération ou le retour de séries emblématiques comme Pokémon Stadium et Pokémon Ranger.

À quelle heure sont les Pokémon Presents en Espagne, en Amérique latine et aux États-Unis ?