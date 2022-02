Biostar condamne toute une cargaison de GPU à l’enfer minier

Conclusion : Biostar, un équipementier qui s’occupe de l’argent des mineurs, a commencé à faire la publicité d’un nouveau système d’exploitation minière équipé de huit Radeon RX 580. Il dit qu’il peut garantir une disponibilité en grande quantité pour les parties intéressées, ou en d’autres termes, qu’il a beaucoup de GPU à vendre.

Les fabricants ont essayé de prétendre qu’ils ne vendaient pas de GPU aux cryptomineurs pour la plupart. Même Sapphire, qui fabrique des GPU spécifiquement pour les mineurs, ne les annonce pas sur leur site. AMD et Nvidia s’efforcent de mettre leurs GPU entre les mains des joueurs, certes pour des raisons commerciales, et non altruistes.

Biostar est une malheureuse exception. Comme le souligne VideoCardz, il a fabriqué des cartes mères pour les systèmes miniers tout au long de la pénurie de GPU. Dans le passé, il n’y avait pas assez de GPU pour les vendre en vrac aux mineurs, mais maintenant la pénurie s’atténue, c’est apparemment le cas.

Dommage qu’AMD fournisse des GPU à Biostar. Pour autant que nous sachions, la politique d’AMD est de donner la priorité aux OEM qui vendent aux joueurs, mais peut-être que ses mains sont liées.

Le nouveau système de Biostar – que nous n’allons pas nommer car vous ne devriez pas en acheter un – a huit RX 580, un processeur Intel G4900 et 8 Go de DDR4. Les images de Biostar montrent que les RX 580 sont des cartes de jeu avec un matériel de refroidissement et des sorties d’affichage appropriés.

C’est un terrible gâchis, mais ça pourrait être pire. Dans notre dernière mise à jour du prix du GPU, nous avons constaté que le RX 580 était l’une des cartes les plus faciles à acquérir et celle qui se rapprochait de son PDSF sur le marché de l’occasion. Ce n’est pas beaucoup, mais vous pouvez au moins en obtenir un si vous en voulez un.

Du point de vue du cryptominage, le système Biostar n’est pas particulièrement attrayant. La valeur d’Ethereum continue de baisser alors même que la difficulté du réseau augmente. Et le RX 580 n’est pas un mineur idéal ; il fait chaud et passé son apogée.

Donc, que vous soyez mineur ou joueur, nous vous recommandons d’éviter Biostar pour le moment. Et, Biostar, s’il vous plaît, arrêtez de nous envoyer des communiqués de presse pour le matériel minier.

Crédit image : Niclas Illg