Sony Walkman : du lecteur de cassettes au lecteur audio haut de gamme avec Android

L’histoire du baladeur

Qui a inventé le Walkman ? Selon Sony, il s’agissait d’Akio Morita, fondateur de la société japonaise. Il a également souligné cela dans son autobiographie, mais ce n’est probablement pas tout à fait vrai. Car lorsque le premier modèle Walkman est apparu en 1979, il existait déjà un lecteur de cassette tout aussi compact breveté par l’inventeur allemand Andreas Pavel. Il a développé le Stereobelt, qu’il a décrit comme un « petit système lié au corps pour la reproduction de haute qualité d’événements audio » – et cela deux ans avant le lancement du Walkman sur le marché.

En 2004, Sony a conclu un accord à l’amiable avec Pavel quelques années après la mort d’Akio Morita. Coïncidence? Probablement pas.

La gamme Walkman de Sony est extrêmement diversifiée. (Photo : Marc Zimmermann sur Wikipédia en anglais, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Quoi qu’il en soit, les origines du Walkman sont passionnantes, tout comme son histoire jusqu’à nos jours. Parce que le lecteur de poche de pantalon pour cassettes musicales a créé une liberté jusque-là inconnue. Partout dans le monde, les gens ont pu emporter leur musique préférée avec eux et en profiter n’importe où grâce aux écouteurs filaires.

Un reflet des tendances actuelles

Personnellement, ce qui me fascine le plus dans le Walkman, c’est l’influence qu’a eu le baladeur, surtout dans les années 1980. Il était considéré comme un symbole de statut social pour les jeunes, un signe d’individualité et de modernité. Il a touché un zeitgeist, ce qui pourrait expliquer le succès. Au moment où le Walkman classique avec MC a été abandonné en 2010, Sony s’était vendu à environ 200 millions d’exemplaires dans le monde. Sans parler des dizaines de millions de clones d’autres fabricants.

Le Sony Ericsson W800 est un baladeur pour téléphone portable qui a connu un énorme succès en 2005. (Photo : Sony Ericsson)

Sony a toujours essayé de garder le doigt sur le pouls : lorsque le CD est arrivé et a lentement remplacé la cassette, le CD Walkman a suivi en 1984. Aujourd’hui, il est probablement mieux connu sous le nom de Discman. Des baladeurs avec cassettes numériques ou MiniDiscs ont également été inclus. Dans les années 2000, les téléphones Walkman de Sony Ericsson faisaient sonner les caisses.

Mais à un moment donné, Sony a raté la connexion. L’iPod d’Apple a causé une grande inquiétude aux Japonais. L’intérêt pour les lecteurs Walkman classiques a diminué, tandis que les iPod élégants et faciles à utiliser ont fait des vagues. Peut-être était-ce dû au propre format audio Atrac de Sony et au (affreux) logiciel de transfert SonicStage que l’ère du Walkman touchait à sa fin ?

Perte d’identité et nouveaux départs

Même si les nouveaux appareils Walkman depuis 2005 étaient avant tout plus faciles et plus pratiques à utiliser et plus tard renoncés à Atrac et SonicStage, Sony n’a guère été en mesure de mettre de nouveaux accents. Et avec la popularité croissante des smartphones, le géant de l’électronique n’était plus en mesure de suivre le rythme. Qui avait besoin d’un lecteur MP3 alors qu’un téléphone portable moderne pouvait également lire de la musique ?

Il peut être étonnant et persistant que les Japonais aient pu et n’aient jamais voulu dire au revoir au Walkman. Avec le Video Walkman, ils ont voulu résister à l’iPod Touch. Et avec le Walkman NWZ-Z1000, Sony a présenté le premier Walkman avec le système d’exploitation Android à l’automne 2011. Cependant, le smartphone sans fonctionnalité de téléphonie n’a pas connu de succès notable.

Il s’agit du dernier modèle de la série A pour le moment. (Photo : Sony) Il s’agit du Sony Walkman NWZ-Z1000. A cette époque, Android 4.0 était préinstallé. (Photo : Sony)

Mais les Walkmen Android représentent un nouveau départ, suivis en 2014 par le premier Walkman haute résolution, qui promettait un plaisir audio de la plus haute qualité. Alors que la série A a marqué avec le support FLAC 24 bits, ALAC et DSD et était toujours abordable, les prix de la série ZX de qualité encore supérieure ont atteint environ 900 euros. La série WM, disponible depuis 2016, montre que Sony a de nouveau trouvé sa place avec le Walkman : dans le segment haut de gamme des baladeurs audio.

Le NW-ZX500 est toujours disponible à l’achat. (Photo : Sony)

Arrivé dans le luxe : Walkman pour audiophiles

Alors que Sony a essayé pendant de nombreuses décennies de servir le marché de masse avec des produits Walkman à la mode, les responsables semblent désormais pouvoir occuper un créneau qui est certainement rentable. Les meilleurs modèles actuels sont le Walkman NW-WM1ZM2 et le NW-WM1AM2 – deux véritables lecteurs de musique haut de gamme de l’édition Signature particulièrement élégante.

Le WM1AM2 coûte environ 1400 euros. (Photo : Sony) Le WM1ZM2 est au prix de 3700 euros. (Photo : Sony)

Le NW-WM1ZM2 pour un prix sans engagement de 3 699 euros (!) promet un « pur plaisir d’écoute » grâce à l’utilisation de matériaux de haute qualité, précise Sony. Le boîtier est en cuivre plaqué or et sans oxygène avec une pureté de 99,99 %. Cela conduit à une connexion à la terre numérique plus stable. La technologie d’amplification numérique S-Master HX permet une haute fidélité du son. De plus, il existe des condensateurs optimisés (plusieurs condensateurs FT-CAP3 et un condensateur à haut polymère). Le Walkman sépare les signaux sonores gauche et droit, ce qui minimise la perte de transmission du signal.

Le Signature Walkman veut être la mesure de toutes choses – même s’il s’agit en fin de compte de lecteurs multimédias basés sur Android avec un écran de 5 pouces et une connexion Wi-Fi. Le son surround via 360 Reality Audio, la prise en charge des fichiers DSD non compressés (Direct Stream Digital), la technologie MQA et diverses technologies de traitement du son feront certainement battre plus vite le cœur des amateurs d’audio. Mais bien sûr, il y a le prix fier….

Ai-je besoin d’un baladeur (haut de gamme) ?

Le Walkman des années 1980 et 1990 est probablement un morceau d’histoire étrange, surtout pour la jeune génération, dont on peut sourire dans un marché aux puces. Mais les gens en particulier qui sont au milieu de la vie aujourd’hui et qui avaient fièrement un tel lecteur avec eux à l’époque pourraient peut-être flirter avec le Walkman du présent. Sony insuffle une nouvelle vie (inchangée) au nom légendaire et le fait d’une manière qui peut être coûteuse, mais qui est également très attrayante.

Personnellement, je pense que c’est bien que le Walkman ait un vrai droit d’exister à nouveau, même si je ne me qualifierais pas d’expert audio. La petite chose réveille des désirs et des souvenirs de sa propre jeunesse. D’ailleurs, peu de temps après la réunification, j’ai attrapé un clone d’Aiwa Walkman après que mon premier lecteur de cassettes portable de la table de fouille Woolworth n’ait pas vraiment été un plaisir…

En raison de son prix, la génération actuelle de Walkman s’adresse à un public restreint qui apprécie ce luxe audio. Mais ne nous leurrons pas : si un Walkman de 2022 n’était « qu’un » lecteur audio ordinaire, presque personne ne s’y intéresserait. Aujourd’hui, même une smartwatch peut diffuser de la musique sur les écouteurs sans fil. Et peut-être que le Sony Walkman NW-WM1AM2, qui sera disponible à partir d’avril 2022, n’est pas si cher du tout avec son prix de près de 1400 euros ? Ainsi, le premier Walkman (TPS-L2) est arrivé sur le marché en Allemagne en 1980 et a coûté la modique somme de 500 DM. Et il ne pouvait « que » lire des cassettes analogiques…