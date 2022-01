The Elder Scrolls 6 est-il toujours en pré-production ? Voici comment un employé le laisse tomber

Que le développement de The Elder Scrolls VI s’intègre à celui de Starfield n’est pas nouveau. Bethesda Game Studios a activement et passivement admis que la société se concentrait sur l’achèvement de son prochain travail, qui sera commercialisé plus tard cette année. Tout semble indiquer que le sixième volet de la saga fantastique et de jeu de rôle est encore en phase de pré-production. Un utilisateur de Twitter a publié une capture d’écran de Linkedin qui l’indique.

Selon le profil de Fanny Manset, une employée de Bethesda qui vient de mettre à jour sa page, le projet n’est pas encore en plein développement. « Bethesda Game Studios est une référence dans les jeux en monde ouvert et est profondément impliqué dans la production de Starfield, son premier nouvel univers en 25 ans », écrit-il. Il est également plongé dans « la pré-production du très attendu The Elder Scrolls VI ».

Changements techniques pour The Elder Scrolls VI

Bien sûr, ces informations peuvent être obsolètes, même si à en juger par les déclarations publiques de l’entreprise, le sixième versement est encore loin. En juin dernier, le producteur Tod Howard déclarait que le titre était encore en phase de conception :

« Il est bon de penser que The Elder Scrolls VI est toujours en [fase de diseño], mais nous étudions la technologie », explique-t-il dans l’interview. Howard a parlé des améliorations apportées au moteur graphique et a précisé que le jeu aura besoin de certaines mises à jour technologiques. « Chaque jeu a de nouveaux éléments technologiques, donc Elder Scrolls VI nécessitera quelques ajouts dans le Creation Engine 2. »

En l’absence de The Elder Scrolls VI, Starfield nous emmènera dans les étoiles. Le jeu, en développement pour Xbox Series X, Xbox Series et PC, sera disponible dès le premier jour sur Xbox Game Pass. Ce ne sera pas sur PlayStation 5, car Microsoft a acquis Bethesda et n’a pas l’intention de sortir le jeu sur la machine de nouvelle génération de Sony. Si rien ne change, le projet verra le jour le 11 novembre.

source | Timur 666 (Twitter), Linkedin