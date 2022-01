Uncharted 4 : ses créateurs expliquent comment a été réalisée la meilleure scène de poursuite du jeu

Uncharted 4: A Thief’s End est connu pour offrir de nombreux moments spectaculaires, mais il y en a un qui se démarque des autres. Il s’agit de l’intense poursuite en jeep dans les rues de la ville de Madagascar, au cours de laquelle Nathan Drake et Sully échappent à ce qui semble être une mort certaine à de nombreuses reprises. Une section de plusieurs minutes capable de rappeler les meilleurs moments que nous avons vus dans les films d’action. Bien que près de cinq ans se soient écoulés depuis l’arrivée du titre, ses créateurs ont encore des détails à partager sur la scène mythique.

Le média IGN a partagé les détails après avoir discuté avec Kurt Margenau et Shaun Escayg, membres de l’équipe de développement. En créant le moment, le studio avait à l’esprit la charge émotionnelle de voir Drake réuni avec son frère. Bien sûr, la création de la scène a entraîné plusieurs problèmes : le nombre de véhicules impliqués, la destination vers laquelle le joueur doit se rendre et, plus important encore, rendre la conduite amusante étaient les plus importants, selon Margenau. Voici la vidéo de la poursuite complète.

La chasse, mieux sur PS5

Uncharted : Legacy of Thieves Collection nous offrira l’opportunité de revivre la scène en question une fois de plus, et ce, avec des nouveautés de poids en termes de sensations. Margenau a confirmé que le titre utilisera les fonctions DualSense, telles que les vibrations haptiques et les déclencheurs adaptatifs, un facteur clé pour que nous profitions plus que jamais de la poursuite : « chaque pneu a été modélisé et vous pourrez sentir le chemin dans lequel chacun attrape ou glisse sur des surfaces.

un grand adieu

Le quatrième opus a mis la touche finale à la franchise Naughty Dog au printemps 2016, date à laquelle il est devenu l’un des titres les plus acclamés du catalogue PS4. Dans notre analyse, le jeu a obtenu une note de 10 sur 10 et voici nos conclusions : « Uncharted 4 est le meilleur travail de Naughty Dog au cours de la dernière décennie. Et dire qu’avec Uncharted 2 et The Last of Us dans l’histoire du jeu de l’entreprise est un défi de taille. Il est tellement vrai que ce quatrième opus ne serait pas ce qu’il est sans l’héritage des deux titres Playstation 3 (bébé et une grande partie du parcours d’Ellie et Joel) tant il les dépasse sur presque tous les fronts. Une aventure capitale, qui joue un autre championnat avec un gameplay à toute épreuve et une section technique de référence sur PS4 ».

Uncharted 4 : A Thief’s End est sorti sur PS4 en 2016. Le jeu est compatible PS5. De plus, il fait partie d’Uncharted : Legacy of Thieves Collection, la compilation qui sortira le 28 janvier sur PS5 (en 2022, il en sera de même sur PC via Steam). Ce pack comprend à la fois le quatrième volet et Uncharted : The Lost Legacy, l’aventure mettant en vedette Nadine Ross et Chloe Frazer.

