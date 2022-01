HDMI 2.1 : c’est pourquoi il ne faut pas se fier aveuglément à la norme

Depuis 2018, HDMI 2.1 a promis des éléments contemporains tels que des taux de rafraîchissement variables (VRR), des bandes passantes élevées allant jusqu’à 48 Gbps et 120 Hz, qui sont particulièrement importantes pour les joueurs et les passionnés de vidéo. Cependant, les fabricants qui annoncent leurs téléviseurs et moniteurs avec HDMI 2.1 ne sont pas obligés d’intégrer toutes les fonctions de la norme.

Ce fait contradictoire ne permet pas aux consommateurs de trouver facilement les produits qui leur conviennent. Mais il y a une petite astuce que vous pouvez utiliser pour mieux vous orienter dans la jungle HDMI : ne faites attention qu’aux fonctionnalités qui sont importantes pour vous. Et tous les appareils connectés entre eux via HDMI doivent offrir cela.

C’est de cela qu’il s’agit : HDMI 2.1 n’a pas besoin d’être HDMI 2.1

Si les fabricants ont leurs produits sous licence pour une norme HDMI, cela ne peut être fait que par l’intermédiaire de HDMI Licensing Administrator Inc., qui agit au nom du HDMI Forum. Le HDMI Forum, une association de nombreux producteurs d’électronique de divertissement, veut s’assurer que les entreprises respectent les exigences, les spécifications HDMI et que les appareils restent compatibles entre eux.

HDMI 2.1 offre de nouvelles fonctions que les appareils avec HDMI 2.1 n’ont pas à offrir. (Photo : Administrateur des licences HDMI)

Cela semble compréhensible, mais selon TheVerge et HDMI Licensing Administrator, le hic est que depuis l’introduction de HDMI 2.1, les responsables ne sont plus autorisés à licencier des produits pour la norme précédente HDMI 2.0. Tous les éléments qui ont été ajoutés au HDMI 2.1 (VRR, 120 Hz, etc.) sont facultatifs. Les futurs moniteurs ou téléviseurs peuvent donc se passer de VRR, eARC et ALLM, mais les entreprises peuvent toujours en faire la publicité et les vendre avec un HDMI 2.1.

En d’autres termes : HDMI 2.1 garantit toutes les propriétés de HDMI 2.0, les produits peuvent offrir des fonctionnalités 2.1. Mais ils n’ont pas à le faire.

Quels problèmes peut-il y avoir si HDMI 2.1 est une imposture ?

Cela ne semble pas seulement irritant, ça l’est. Et cela signifie que, dans le pire des cas, un téléviseur avec HDMI 2.1 n’exploite pas pleinement le potentiel d’une Xbox Series X car il lui manque des fonctionnalités importantes.

La série X offre HDMI 2.1. Mais le téléviseur doit également maîtriser les fonctionnalités. (Photo : Microsoft)

Par exemple, si vous souhaitez une prise en charge complète des résolutions 4K avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz ou même une résolution 8K (à 60 Hz), le téléviseur ET le lecteur (console, lecteur de streaming, etc.) doivent le prendre en charge de manière égale.

Quelque chose de similaire vous attend avec HDMI eARC. Le canal de retour audio amélioré fait partie de HDMI 2.1, qui garantit une bande passante et une vitesse de transmission audio élevées. Envoyez le son directement d’un téléviseur à une barre de son ou à un récepteur AV sans compression ni latence. Le nouveau Fire TV Stick 4K Max prend également en charge eARC grâce à HDMI 2.1.

Un canal de données séparé permet l’échange d’informations de contrôle entre le téléviseur et le système hi-fi. Cela ne fonctionne que si toutes les parties du home cinéma (TV, récepteur, câble…) proposent réellement l’eARC. Cependant, l’étiquette HDMI 2.1 ne le dit pas nécessairement à elle seule.

Ce ne sont que deux exemples sans doute importants du problème HDMI 2.1. Qu’est-ce que cela signifie pour vous en particulier ?

Que puis-je faire pour vraiment profiter des avantages du HDMI 2.1 ?

Ailleurs, nous vous avons déjà présenté les fonctions les plus importantes de HDMI 2.1. Rien n’a changé à leur sujet, mais savoir ce qui distingue HDMI 2.1 et ce qui est important pour VOUS facilite la sélection des téléviseurs, consoles, lecteurs ou récepteurs de streaming appropriés.

Assurez-vous également d’utiliser le bon câble HDMI. (Photo : Forum HDMI)

Lors de l’achat de nouveaux appareils, vous devez vous assurer que ces fonctionnalités sont garanties :

Pour les jeux

Taux de rafraîchissement variable (VRR)

Mode de faible latence automatique (ALLM)

4K à un taux de rafraîchissement de 120 Hz

HDR dynamique (pour Dolby Vision Gaming ou HDR10+ Gaming)

Pour les passionnés d’audio

Audio Return Channel eARC pour un son 3D non compressé tel que Dolby Atmos ou DTS:X

Pour les cinéphiles et les fans de home cinéma

HDR dynamique (pour Dolby Vision ou HDR10+)

Canal de retour audio eARC

Mode de faible latence automatique (ALLM)

4K à 120Hz ou 8K à 60Hz

Fondamentalement, ce qui suit s’applique : Un câble HDMI (avec étiquetage HDMI 2.1 ou Ultra High Speed ​​​​), conçu pour les transmissions de données jusqu’à 48 Gbit/s, garantit la meilleure transmission possible des données d’image et audio entre les appareils.

Conclusion : Faites attention aux descriptions des produits

Une étiquette HDMI 2.1 sur un nouveau téléviseur, par exemple, suggère que toutes les fonctionnalités POURRAIENT être présentes. Mais mieux vaut faire attention aux petits caractères et aux descriptions précises des produits. C’est la seule façon d’être sûr qu’un appareil avec HDMI 2.1 possède également VRR, ALLM et les éléments dont vous avez besoin pour votre vie quotidienne.