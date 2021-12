Assassin’s Creed Valhalla montrera sa nouvelle extension en direct : date, heure et comment la regarder

Assassin’s Creed Valhalla est arrivé il y a exactement un an, mais il veut montrer qu’il a encore une corde pour un moment. Le titre prévoit de continuer à se développer grâce à de nouveaux contenus comme il l’a fait cet été grâce à The Siege of Paris, la deuxième de ses extensions. Et bientôt, il nous proposera à nouveau une nouvelle aventure : Ubisoft a confirmé que demain, lundi 13 décembre, il diffusera un événement en direct dans lequel il montrera le prochain DLC, prévu pour 2022. Nous vous proposons le programme pour tout le monde et le façon de le regarder en ligne.

Il y a plus à voir que Midgard dans Assassin’s Creed Valhalla. 🔥 ❄️ Connectez-vous pour la première LIVE le lundi 13 décembre à 9h PDT / 18h CET pour en savoir plus ! pic.twitter.com/i8NQkvSR8Q – Assassin’s Creed (@assassinscreed) 10 décembre 2021

Événement Assassin’s Cred Valhalla : quand, quelle heure il est et comment le regarder en ligne

La diffusion aura lieu le lundi 13 décembre via la chaîne Ubisoft sur YouTube. Ensuite, nous vous laissons le calendrier pour l’Espagne, l’Amérique latine et les États-Unis.

Espagne (heure française) : à 18h00

Espagne (Îles Canaries) : à 17h00

Argentine : à 13h00

Bolivie : à 12:00 heures

Brésil : à 13h00

Chili : à 12h00

Colombie : à 11h00

Costa Rica : à 10h00

Cuba : à 12h00

Equateur : à 11h00

Salvador : à 10h00

États-Unis (Washington DC) : à 12h00

États-Unis (PT) : à 09h00

Guatemala : à 10h00

Honduras : à 10h00

Mexique : à 11h00

Nicaragua : à 10h00

Panama : à 11h00

Paraguay: à 12:00 heures

Pérou : à 11h00

Porto Rico: à 12:00 heures

République dominicaine : à 12:00 heures

Uruguay : à 13h00

Venezuela : à 12:00 heures

Assassin’s Creed Valhalla est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One.

Origine | Assassin’s Creed sur Twitter