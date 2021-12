Le populaire mode de jeu Halo Slayer est enfin prévu pour la mi-décembre

Très attendu : plus tôt ce mois-ci, le responsable de la communauté 343 Industries, John Junyszek, a annoncé quelques ajouts à venir à la liste de lecture Halo Infinite en fonction des commentaires de la communauté du jeu. Fidèle à leur parole, un autre responsable de communauté a annoncé samedi de bonnes nouvelles aux fans de la franchise de longue date via le subreddit Halo – les développeurs ajoutent quatre nouvelles listes de lecture au jeu au cours de la semaine prochaine.

Brian Jarrard, le directeur de la communauté de 343, note que la mise à jour très attendue offrira aux joueurs de Halo Infinite des options multijoueurs supplémentaires, notamment les modes de jeu Fiesta, Free-for-All, SWAT et Slayer tant désirés. La mise à jour supprimera également certains des défis spécifiques au mode les moins populaires du jeu et les remplacera par de nouveaux qui s’alignent sur les listes de lecture et les fonctionnalités à venir.

Senior Community Manager John Junyszek auparavant indiqué que Slayer n’arriverait pas avant l’année prochaine, faisant de la nouvelle de Jarrard une très bonne surprise. Le changement d’orientation de l’équipe de développement était principalement basé sur les commentaires de la communauté Halo, qui ont clairement exprimé Slayer comme un ajout très souhaité à la sélection multijoueur du jeu. La mise à jour fournira un mode de jeu Slayer de base, avec des variantes ultérieures prévues pour les futures versions.

Les vétérans de la série ne devraient pas être étrangers aux prochains modes de jeu. Dans Fiesta, les joueurs apparaissent avec des armes primaires et secondaires aléatoires allant des chargements de base aux armes puissantes. Les matchs libres pour tous opposent tous les joueurs les uns contre les autres, juste vous contre le monde. SWAT fournit aux joueurs à l’esprit tactique de petites équipes axées sur le jeu de tir tactique. Slayer est sans doute le plus populaire et le plus ancien des modes multijoueurs du jeu. Il s’agit d’un match à mort en équipe qui permet différentes tailles d’équipe, des chargements personnalisés, l’utilisation d’ordonnances, etc.

À la fin du message, Jarrard a traité des rapports de hoquet et de problèmes intermittents liés au mode Big Team Battle de Halo Infinite, ainsi que des commentaires liés au matchmaking classé. Les publications, les progrès et les mises à jour fournis par les 343 développeurs sont un bon signe que la société entend leur communauté et a l’intention de donner aux fans de Halo l’expérience à laquelle ils s’attendent.