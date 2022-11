Hogwarts Legacy : à quelle heure et comment voir la présentation du nouveau gameplay aujourd’hui, 11 novembre

Le retour à Poudlard se rapproche. Les portes de l’école seront laissées entrouvertes afin que les joueurs puissent jeter un œil au château et à ses environs. Comme annoncé par Warner Bros. Games, la présentation aura lieu aujourd’hui, vendredi 11 novembre à 19h00 (CET). Et qu’est-ce qui sera montré ? Ils promettent un nouveau gameplay et des surprises.

« Votre prochaine aventure dans le monde magique arrive bientôt. Le 11 novembre, découvrez un nouveau regard sur Hogwarts Legacy lors d’une présentation de gameplay.

Où regarder la présentation de Hogwarts Legacy

Warner Bros. Games a annoncé que le direct sera diffusé via ses chaînes officielles Twitch et YouTube. Bien sûr, chez Netcost, nous publierons la vidéo dès qu’elle sera disponible, afin de collecter toutes les informations à ce sujet sur le Web. Vous pouvez également le suivre dans cette même actualité, en dessous de ces lignes.

À quelle heure voir le nouveau gameplay de Hogwarts Legacy

France () : à 19h00

France (îles Canaries) : à 18h00

Argentine : à 15h00

Bolivie : à 14h00

Brésil : à 15h00

Chili : à 15h00

Colombie : à 13h00

Costa Rica : à 12h00

Cuba : à 13h00

Equateur : à 13h00

El Salvador : à 12h00

États-Unis (Washington DC) : à 13h00

États-Unis (PT) : à 10h00

Guatemala : à 12h00

Honduras : à 12h00

Mexique : à 12h00

Nicaragua : à 12h00

Panama : à 13h00

Paraguay : à 15h00

Pérou : à 13h00

Porto Rico : à 14h00

République Dominicaine : à 14h00

Uruguay : à 15h00

Venezuela : à 14h00

Hogwarts Legacy sera disponible le 11 février sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. La version Nintendo Switch sera mise en vente à une date encore à déterminer. C’est tout ce que nous savons sur le jeu.

