Offres Black Friday sur les générateurs BLUETTI, jusqu’à 700 € de réduction 🔥

Pour vous aider à passer l’hiver économiquement, BLUETTI mettra sur le marché en novembre deux de ses nouveaux chefs-d’œuvre. De plus, il propose un tas d’offres spéciales pour le prochain Black Friday. Les prix de l’électricité en Europe continuent de battre des records à l’approche de l’hiver froid. On prédit que les Européens auront le Noël le plus froid de tous les temps.

Alimentation de secours à la pointe de l’industrie

EP600 & AC500

Les tout nouveaux EP600 et AC500 seront mis en vente séparément le 1er et le 25 novembre. Ils sont 100 % modulaires et peuvent étendre leurs capacités : EP600 avec B500 jusqu’à 79 kWh maximum, AC500 avec B300S jusqu’à 18 432 kWh maximum. Le 6.000W EP600 avec 2*B500 aura un prix initial de 8.999€ jusqu’au 31 décembre. Alors que le premier prix du 5.000W AC500 est également étonnamment abordable, pour un seul AC500 ou B300S, il ne faut que 2.899€ ou 2.799€, pour les deux combinés, 5.699€ qui semble super-value que son prix public de 6.099€.

Premier tour de promotion 11h10-11h30

EB3A

À 10 livres, l’ EB3A est compact et plutôt puissant pour alimenter 9 appareils à la fois. Cet onduleur 600W prend également en charge la connectivité BLUETTI APP, la surveillance à distance ne nécessite qu’un clic sur le téléphone. Avec une double charge de 430 W AC + Solar, la batterie de 268 Wh peut être rechargée en 1,7 heure. Une source d’alimentation mobile parfaite pour les urgences et les activités de plein air. Il y a une remise de 100€ sur une seule unité ou les combos avec PV120/PV200. Prenez-les maintenant.

EP500 & EP500Pro

Connus sous le nom de Home Guardian Series, les EP500 et EP500Pro sont des générateurs solaires tout-en-un d’une capacité de 5 100 Wh. Ils peuvent respectivement fournir une puissance de 2 000 W et 3 000 W pour faire fonctionner facilement des réfrigérateurs, des fours ou des téléviseurs. Leurs fonctionnalités UPS sont conçues pour éviter la perte de données et les inconvénients de la vie en cas de panne de courant.

BLUETTI réduit de 400 € les EP500 et EP500Pro, vous pouvez donc les obtenir à 4 599 € ou 5 299 €. Si vous décidez d’économiser sur vos factures d’électricité grâce à la lumière du soleil gratuite, consultez les combos ci-dessous pour économiser jusqu’à 700 € à la fois et beaucoup à l’avenir.

Combinaisons Prix ​​d’origine Prix final Économiser EP500+3/PV350 7.499€ 6.999€ 500€ EP500Pro+3/PV200 7.199€ 6.499€ 700€ EP500+2/PV350 6.799€ 6.399€ 400€ EP500PRO+2/PV350 7.499€ 7.099€ 400€

Les AC200P et AC200MAX sont polyvalents avec plus de 2 000 W de sortie et 16 prises. Ils peuvent fournir une alimentation UPS à votre maison et une énergie solaire sans fin à votre vie de camping hors réseau.

Généralement, 2 000 Wh ou 2 048 Wh suffisent pour un voyage en camping. Mais la série AC200 va même au-delà car la capacité est extensible avec une batterie B230 ou B300. Découvrez les combos pour personnaliser votre système d’alimentation et améliorer votre jeu d’aventure.

Combinaisons Prix ​​d’origine Prix fina Économiser AC200MAX 2.199€ 1.999€ 200€ AC200MAX+B230 3.699€ 3.499€ 200€ AC200MAX+B300 4.599€ 4.399€ 200€ AC200MAX+2/PV350 3.999€ 3.699€ 300€ AC200MAX+3/PV350 4.899€ 4.499€ 400€

Qu’il s’agisse d’explorer plus avant ou de réduire les factures d’électricité, la série AC200 peut toujours vous aider. L’AC200MAX peut prendre en charge une double charge solaire AC + 1.400W, tandis que l’AC200P, 1.100W. Cela signifie que leur temps de recharge est réduit à 3 heures. Obtenez les combos pour accéder à l’énergie solaire gratuite.

Combinaisons Prix ​​d’origine Prix fina Économiser AC200P 1.799€ 1.699€ 100€ AC200P+3/PV200 3.299€ 3.099€ 200€ AC200P+3/PV350 4.399€ 4.199€ 200€

Deuxième tour de promotion 11.18–11.30

AC300&B300

L’AC300 modulaire comprend un onduleur de 3 000 W avec 16 prises. Connecté à quatre batteries B300 de 3,072 Wh, il aura une capacité énorme de 12,288 Wh.

Recharger le géant de l’énergie en mode de charge double 5.400W est loin de prendre du temps. Que vous construisiez un système d’alimentation de secours domestique ou que vous passiez à l’énergie solaire, le combo ne vous laissera jamais tomber.

Combinaisons Prix ​​d’origine Prix fina Économiser AC300+B300 3.999€ 3.599€ 400€ AC300+2/B300 6.398€ 5.999€ 399€ AC300+B300+3/PV200 5.499€ 5.199€ 300€ AC300+B300+PV350 4.898€ 4.499€ 399€

Panneaux solaires

Les panneaux solaires de BLUETTI lors de la vente du Black Friday incluent PV120, PV200, PV350. Ils sont fabriqués à partir de cellules monocristallines d’une efficacité de 23,4 % et compatibles avec la plupart des générateurs solaires. La conception pliable en fait un excellent compagnon pour les campeurs et les amoureux de la nature. Obtenez le vôtre et ne manquez jamais de puissance.

EB70

Avec 12 options de sortie, le 700W EB70 peut alimenter presque tous les appareils et appareils mobiles de moyenne puissance. Il prend également en charge la charge directe sur les ports CC et CA, vous pouvez charger sa batterie de 716 Wh via des panneaux solaires tout en alimentant tous vos éléments essentiels lors de vos déplacements. Obtenez l’EB70 avec PV200 à 1.099€, soit une baisse de 200€ par rapport à son MRP de 1.299€.

BATTERIE D’EXTENSION

La batterie 2.048Wh B230 et 3.072Wh B300 peut conserver 80% de sa capacité d’origine après 3.500 cycles de vie. Non seulement ils augmentent les capacités des générateurs, mais ils fournissent également une alimentation CC directement via trois sorties. Maintenant, ils sont livrés avec des panneaux solaires ou un amplificateur de charge D050S pour mettre à niveau votre système de secours au moindre coût.

Combinaisons Prix ​​d’origine Prix fina Économiser B230 1.499€ 1.399€ 100€ B230+D050S 1.678€ 1.578€ 100€ B300 2.399€ 2.299€ 100€ B300+D050S 2.578€ 2.478€ 100€

