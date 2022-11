Danai Gurira raconte comment elle a combiné les tournages de Black Panther et de The Walking Dead : « J’étais épuisée »

Danai Gurira est connue dans le monde entier pour les deux rôles les plus importants de sa carrière d’actrice, à savoir Michonne dans la série The Walking Dead et Okoye dans UCM, un rôle qu’elle répétera cette semaine avec la sortie en salles de Black Panther : Wakanda Forever. , et après avoir partagé son intention d’honorer la figure de Chadwick Boseman dans Black Panther 2, il a également expliqué comment il a réussi à surmonter l’une des périodes les plus compliquées et exigeantes de sa carrière. Et c’est que l’actrice a dû combiner le tournage des deux franchises à Atlanta, avec des jours interminables entre les deux tournages.

Danai Gurira a combiné les rôles de Michonne et Okoye

C’est ainsi que le médium Collider le reprend après avoir interviewé l’actrice, où Gurira explique comment il a combiné les deux tournages et à quel point c’était difficile : « Je tournais de nouveaux plans pour Black Panther en même temps que je tournais The Walking Dead. Donc, parce qu’ils ont tous les deux été filmés à Atlanta, ils se sont dit: « Oh, tu pourrais venir ici et ensuite y aller. » Elle était épuisée et il y avait quelque chose qu’elle devait faire pour Black Panther dans les reprises qu’elle avait faites. Je n’ai dormi que trois heures entre Okoye et Michonne. Puis je suis arrivée à la fin de la journée de tournage, j’ai dû mettre mon harnais et faire ça », raconte l’actrice.

Comme si cela ne suffisait pas, Gurira raconte la scène la plus compliquée de sa carrière, également dans Black Panther, en tant qu’Okoye : « Dans le premier film, il y a un moment où vous la voyez être jetée d’une voiture et elle doit saisir sa lance et pressez-le pour rejoindre la route. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, en Corée, dans la séquence Corée », se souvient l’actrice.

« J’étais dans un harnais et j’ai dû faire un saut périlleux. J’ai dû utiliser mon propre élan et faire demi-tour, puis saisir ma lance, qui pendait d’une manière ou d’une autre au-dessus de ma tête. Mon corps et mon cerveau n’étaient même pas intéressés. Ils étaient comme, ‘Regardez, nous avons terminé. Tu es folle. Nous sommes sortis’. Il a donc fallu beaucoup de prises parce qu’il ne pouvait tout simplement pas comprendre, ne pouvait pas trouver le bon timing. J’étais tellement épuisée », conclut l’actrice.

Black Panther : Wakanda Forever sort en salles ce vendredi 11 novembre 2022.

