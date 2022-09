Le nouvel anime Gundam propose son premier épisode « Prologue » en ligne gratuitement : comment regarder

L’un des anime les plus mythiques, Gundam, prépare une fois de plus son atterrissage avec sa nouvelle série animée Mobile Suit Gundam : La Sorcière de Mercure en octobre prochain. Et pour aiguiser les fans, nous avons déjà son premier épisode sous forme de prologue -pas en vain, il s’intitulait Prologue ou Prologue- disponible entièrement gratuitement via la chaîne officielle Gundam sur YouTube. Un chapitre spécial qui sert à introduire cette nouvelle aventure mecha et est accessible à tous sans frais.

Mobile Suit Gundam : La Sorcière de Mercure sur YouTube

Et c’est qu’après sept ans sans nouvel anime Gundam, l’arrivée de Mobile Suit Gundam : The Witch from Mercury est tout un événement pour les fans d’une franchise aussi appréciée. Et quoi de mieux que de célébrer la première de cette nouvelle adaptation avec un premier regard percutant sur ce que ses nouveaux chapitres nous réservent. Et entièrement gratuit.

Pour l’instant, ce premier épisode n’est disponible qu’avec l’audio japonais, mais avec une large sélection de langues de sous-titres, dont l’anglais. «Sur Fólkvangr, un front construit à l’intérieur d’un astéroïde, le Gundam Lfrith subit des tests opérationnels au laboratoire de l’Institut Vanadis. Le Lfrith n’a pas encore rempli les conditions imposées par le conseil et la pilote d’essai Elnora Samaya s’impatiente. Ce même jour, sa fille fête son quatrième anniversaire… » nous raconte son synopsis officiel.

Mobile Suit Gundam : The Witch from Mercury devrait sortir le 2 octobre 2022 à l’international, bien que pour l’instant la plateforme de streaming n’ait pas été confirmée, que ce soit Netflix ou Crunchyroll. Bien que si l’on prend comme exemple la publication de ce premier épisode spécial sur YouTube, il ne serait pas déraisonnable de penser à une diffusion sur la plateforme vidéo de Google ou sur le site officiel de Gundam lui-même.

Source | GundamInfo