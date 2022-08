Comment obtenir gratuitement le skin Patrick Mahomes sur Fortnite avec sa coupe : dates et horaires

La Fortnite Patrick Mahomes Cup est un nouveau tournoi qui nous permettra d’obtenir gratuitement le skin Patrick Mahomes en plus d’autres prix si nous sommes en bonne position. Nous vous expliquons ici comment participer à la Coupe Patrick Mahomes de Fortnite Saison 3 :

Quand est la Patrick Mahomes Cup à Fortnite ?

La Coupe Patrick Mahomes de Fortnite se déroule le mardi 23 août 2022, à une heure qui change selon notre région du jeu. Pour vérifier le calendrier spécifique en fonction de la région à laquelle nous souhaitons participer, nous devons entrer dans l’onglet « Compétition » du menu Fortnite Battle Royale. Nous mettrons à jour cette section de cette actualité dès que les horaires spécifiques seront annoncés.

Annonce officielle de la Coupe Patrick Mahomes à Fortnite

Comment participer à la Fortnite Patrick Mahomes Cup ?

Pour participer au Dragon Ball Super Tournament of Power à Fortnite, nous devons nous connecter à Fortnite le jour indiqué à l'heure correspondante selon notre région de jeu, et avoir au moins le niveau de compte 50.

La Fortnite Patrick Mahomes Cup est une No-Build Squad Cup. Nous aurons jusqu’à trois heures pour jouer jusqu’à dix jeux dans lesquels le but est d’obtenir le score le plus élevé possible à la fois en éliminant les ennemis et en étant en bonne position à chaque match. La principale incitation à participer est d’essayer de se mettre en bonne position pour obtenir le skin Patrick Mahomes gratuitement et avant qu’il n’atteigne le store.

Prix ​​​​de la Coupe Fortnite Patrick Mahomes

Voici la liste des prix pour les joueurs de la Fortnite Patrick Mahomes Cup :

Art officiel de l’émoticône Secret Sauce dans Fortnite

toutes les régions

Haut rang: skin de Patrick Mahomes et accessoire de sac à dos Champion’s Buckler.

Pour avoir obtenu au moins 8 points : émoticône Sauce secrète.

Système de notation Fortnite Patrick Mahomes Cup

Voici le système de notation utilisé dans la Fortnite Patrick Mahomes Cup :

Victoire Royale : 30 points

2ème : 24 points

3ème : 21 points

4ème : 19points

5ème : 17 points

6e : 15 points

7ème : 14 points

8e : 13 points

9ème : 12 points

10e : 11points

11ème : 10points

12e : 9 points

13e : 8 points

14e : 7 points

15ème : 6points

16e : 5 points

17e : 4 points

18e : 3 points

19e : 2 points

20e : 1 point

Chaque élimination : 1 point

La coupe Patrick Mahomes Fortnite Saison 3.

