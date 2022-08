Le correctif Windows 10 KB5016616 inclut des problèmes audio

Chez Microsoft, nous savons déjà qu’ils ont la bonne habitude de casser quelque chose lorsqu’ils publient une mise à jour. Le mois d’août n’allait pas faire exception et, en plus des problèmes de BitLocker dans Windows 11, il y a aussi des problèmes d’audio dans Windows 10 avec le patch KB5016616.

Comment résoudre les problèmes audio dans le patch KB5016616

Le correctif KB5016616, qui a été publié le 9 août, dans le cadre du cycle du mardi du correctif d’août 2022, brise apparemment la fonctionnalité audio des appareils.

Quelques problèmes ont été découverts quelques minutes seulement après la publication de KB5016616, y compris un bug où l’installation de la mise à jour échouait. La « mise à jour Windows 10 août 2022 » n’est qu’une mise à jour mineure, bien que de nombreux utilisateurs rencontrent des problèmes.

Les problèmes rencontrés peuvent également avoir affecté ceux des versions précédentes du système d’exploitation, notamment la version 2004 et la version 20H2. En effet, la version 21H2 et les versions antérieures de Windows 10 partagent les fichiers système et le noyau du système d’exploitation.

Il semble que Microsoft soit au courant des rapports et travaille sur un correctif. Dans une mise à jour du document de support, Microsoft a confirmé que KB5015878 (aperçu de juillet 2022) et KB5016616 (Patch Tuesday d’août 2022) cassent les pilotes audio et que certains appareils perdent l’accès à l’audio.

Dans un communiqué, les responsables de Microsoft ont confirmé que « Les ordinateurs concernés peuvent ne pas avoir de son », mais la situation peut varier d’un appareil à l’autre. Par exemple, dans certains cas, Microsoft a observé que les périphériques pouvaient rencontrer des problèmes uniquement dans « certains ports, certains périphériques audio ou uniquement dans certaines applications. »

Comment résoudre les problèmes audio causés par Windows 10 KB5016616

Si vous avez suspendu les mises à jour et que KB5016616 n’est pas installé, vous pouvez éviter que ce problème ne se produise en premier lieu en suivant ces étapes :

Mettez à jour votre pilote de périphérique audio, votre pilote audio ou vos pilotes de carte son à partir des paramètres facultatifs de Windows Update. Ou vous pouvez également visiter le site Web du fabricant (OEM) et télécharger les anciens ou les nouveaux pilotes, puis les réinstaller. Cela peut éviter le problème lorsque vous installez la mise à jour cumulative.

Vous devez également sauvegarder les paramètres des applications telles que Open Broadcaster Software (OBS). Dans certains cas, vous devrez peut-être effectuer vos propres tests en installant les mises à jour et en vérifiant si l’application audio avancée fonctionne comme prévu.

Si vous avez déjà installé la mise à jour et que vous ne pouvez pas désinstaller Windows Update, vous pouvez suivre ces étapes :

Exécutez l’utilitaire de résolution des problèmes audio/son de Windows et laissez-le fonctionner pendant un certain temps. Cela pourrait résoudre les problèmes dans certains cas.

Si l’accès à l’audio ne fonctionne toujours pas, vous devrez désactiver les « Améliorations audio » dans les paramètres :

Ouvrez Démarrer > Paramètres > Système > Son et sélectionnez votre périphérique audio dans le menu déroulant. Cela se trouve dans Input > Device Properties > Additional Device Properties.

Vous trouverez l’option de désactiver les améliorations audio dans l’onglet Améliorations ou l’onglet Avancé.

Désactiver les améliorations audio

Sélectionnez l’option « Désactiver toutes les améliorations » vague « Désactivez tous les effets sonores »puis cliquez sur OK.

Il convient également de noter que Microsoft a publié une mise à jour d’urgence pour résoudre les problèmes liés au périphérique audio. Une future mise à jour cumulative devrait également inclure des correctifs.