Pokémon World Championship 2022 : comment suivre en direct et à quelle heure commence-t-il ?

L’ExCel Exhibition Centre de Londres, au Kingdom-Uni, est le lieu choisi pour la célébration des Championnats du Monde Pokémon 2022, qui réuniront les joueurs les plus qualifiés du paysage compétitif de Pokémon GO, Pokémon Unite, Pokkén Tournament, Pokémon TCG et Pokémon VGC. Il aura lieu entre le 18 et le 21 août, nous vous expliquons donc comment regarder et profiter des matchs en direct et en direct.

Où regarder les Championnats du Monde Pokémon 2022

Le site officiel propose différentes chaînes Twitch pour suivre chacun des jeux ou compétitions. Nous vous fournissons ci-dessous, mais vous devez tenir compte du fait que les émissions sont en anglais.

A partir de quelle heure peut-on voir le Championnat du Monde Pokémon 2022 ?

France () : à 10h00

France (Îles Canaries) : à 09h00

Argentine : à 05h00

Bolivie : à 04h00

Brésil : à 05h00

Chili : à 04h00

Colombie : à 05h00

Costa Rica : à 04h00

Cuba : à 04h00

Equateur : à 03h00

El Salvador : à 02h00

États-Unis (Washington DC) : à 04h00

États-Unis (PT) : à 01h00

Guatemala : à 02h00

Honduras : à 02h00

Mexique : à 03h00

Nicaragua : à 02h00

Panama : à 03h00

Paraguay : à 04h00

Pérou : à 03h00

Porto Rico : à 04h00

République dominicaine : à 04h00

Uruguay : à 05h00

Venezuela : à 04h00

Le prochain titre principal sera Pokémon Purple and Scarlet, qui sortira le 18 novembre exclusivement sur Nintendo Switch et introduira une nouvelle région et une nouvelle génération de créatures.

Source | Nintendo