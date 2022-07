La plus grande espèce de nénuphar géant au monde a été découverte : son diamètre dépasse 3 mètres

Une nouvelle espèce de nénuphar géant, le Victoria bolivien, a été découverte dans un jardin botanique. Le diamètre dépasse les 3 mètres : c’est le plus grand du monde.

Crédit : RBG Kew

Une nouvelle espèce de nénuphar géant originaire d’Amérique du Sud a été découverte dans un jardin botanique britannique. Pour rendre l’événement encore plus exceptionnel, le fait qu’il s’agisse de la plus grande espèce du monde, avec un diamètre pouvant dépasser les 3 mètres. Mais comment est-il possible d’avoir découvert un organisme de cette taille seulement en 2022, même au cœur d’un jardin londonien ? Comme cela arrive souvent dans ces cas, nous avions la nouvelle espèce de nénuphar – appelée Victoria bolivienne – sous nos yeux. L’identifier comme une plante distincte a nécessité l’expérience d’un artiste expert en illustrations botaniques, l’intuition d’un horticulteur et le travail d’un groupe nombreux de scientifiques.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des biologistes des Royal Botanic Gardens de Kew (Royaume-Uni), qui a collaboré étroitement avec des collègues du National Museum of Natural History de la Smithsonian Institution de Washington, a identifié et classé le nénuphar géant bolivien (États-Unis). ), l’Herbario German Coimbra Sanz à Santa Cruz de La Sierra (Bolivie), l’Herbario Nacional de Bolivia à La Paz, l’Université de Portsmouth, l’Université de Goteborg (Suède) et d’autres instituts. L’histoire a commencé lorsque des graines du nénuphar géant ont été données par les jardins botaniques boliviens de Santa Cruz de La Sierra et La Rinconada aux jardins royaux britanniques de Kew. À l’époque, on pensait qu’ils provenaient de spécimens de Victoria amazonica, l’une des deux (maintenant trois) espèces de nénuphars géants connues à l’époque. Les plantes ont poussé pendant des années à côté d’autres nénuphars, mais malgré quelques différences – même remarquées par les visiteurs – personne ne pensait qu’il pouvait s’agir d’une espèce différente.

Qu’il y avait quelque chose de vraiment unique dans ces plantes a été découvert par l’illustratrice botanique Lucy Smith, qui avait l’habitude d’aller au jardin botanique la nuit pour représenter les nénuphars (les fleurs s’ouvrent la nuit). L’artiste a remarqué des différences importantes entre les nénuphars présents et a alerté l’horticulteur Carlos Magdalena, qui depuis 2006 pensait qu’une troisième espèce de nénuphar géant pouvait exister, après avoir minutieusement analysé les photos de ces plantes diffusées sur internet. Étudier les nénuphars géants dans leur habitat naturel en Amérique du Sud n’est pas facile et plusieurs scientifiques travaillant dans les jardins botaniques ont dû être impliqués dans l’enquête. La grande équipe de recherche a recueilli des informations à partir de documents historiques, de projets horticoles et géographiques, en les combinant avec les données morphologiques des collections de nénuphars présentes dans les jardins botaniques (beaucoup provenant des soi-disant «scientifiques citoyens» qui ont collaboré avec du matériel vidéo et photographique ). Enfin, les chercheurs ont mené des investigations génomiques, qui ont permis d’identifier avec certitude la troisième espèce « insaisissable » du genre Victoria. Le nouveau nénuphar est phylogénétiquement très différent des autres, cependant son ADN s’apparente plus à Victoria cruziana qu’à Victoria amazonica (bien qu’ils se soient séparés il y a un million d’années).

Certains spécimens du Victoria bolivien atteignent 3,2 mètres, un détail qui en fait le plus grand nénuphar de la planète. Le seul endroit au monde où l’on peut admirer les trois espèces actuellement connues, dont les fleurs nocturnes tendent du blanc au rose, est le British Royal Gardens of Kew. Une nouvelle espèce de nénuphar géant n’avait pas été classée depuis 177 ans. Les détails de la recherche « Revised Species Delimitation in the Giant Water Lily Genus Victoria (Nymphaeaceae) Confirms a New Species and Has Implications for Its Conservation » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Frontiers in Plant Science.