Voici Hyenas, le nouveau jeu de tir des créateurs d’Alien Isolation ; comment rejoindre l’alpha

SEGA dévoile son prochain projet avec Creative Assembly. Les créateurs d’Alien Isolation et de Total War signent Hyenas, un jeu de tir multijoueur qui oppose cinq équipes de trois joueurs. Ses créateurs promettent que la scène sera un élément clé pour « affronter, esquiver, profiter et voler » votre chemin vers la victoire. Vous pouvez maintenant vous inscrire à sa période alpha pour essayer un aperçu de la version finale. Sa sortie est prévue en 2023 pour PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

« Abattez des équipes rivales dans des batailles spectaculaires sans gravité », explique le studio sur son site officiel. « Collaborez avec votre meute et arrachez le précieux butin de la culture pop aux milliardaires de Mars et aux équipes rivales. Utilisez des capacités uniques, protégez les marchandises volées dans des batailles rapides… et courez vers la victoire ! Vous pouvez voir sa première bande-annonce en tête de cette news.

Comment puis-je rejoindre l’alpha des Hyènes ?

Allez sur ce lien qui vous mènera au site Web Hyenas. Cliquez sur le bouton ‘Je m’inscris’.

Connectez-vous à votre compte Creative Assembly. Si vous n’en avez pas, vous pouvez en créer un ici.

Remplissez le formulaire d’inscription avec vos données réelles. Assurez-vous que l’adresse e-mail est correctement orthographiée.

Vous trouverez ci-dessous un accord de non-divulgation (NDA). Signez-le et appuyez sur « continuer ».

Une fois l’inscription terminée, vous devrez attendre le mail qui vous sera envoyé prochainement avec votre code d’accès.

Ce premier test de Hyenas est préparé « pour un petit nombre de joueurs » sur un ordinateur en Europe et aux États-Unis. Ils espèrent pouvoir étoffer l’offre de régions et de plateformes au fil des mois.

Exigences minimales et recommandées pour Alpha Hyenas

Minimes

Système d’exploitation Windows 7

Processeur : processeur quadricœur 2,5 GHz

RAM : 10 Go

VRAM : 5 Go

DirectX : version 12

Espace disque dur : 31 Go

Recommandé

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : processeur Intel de 6e génération ou série CPY Ryzen 1000 ou supérieure

RAM : 16 Go

VRAM : 6 Go

GPU : Nvidia 1660, AMD 5600 XT ou Vega 556

DirectX : version 12

Espace disque dur : 31 Go

Source : Hyènes