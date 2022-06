Les Maldives construisent une ville flottante pour faire face à la montée du niveau de la mer

Tournée vers l’avenir : la République des Maldives s’est associée au promoteur immobilier Dutch Docklands et au cabinet d’architecture Waterstudio pour construire une ville flottante suffisamment grande pour accueillir 20 000 habitants. Contrairement à d’autres projets nés du luxe, le développement est considéré comme une solution pratique pour lutter contre la montée du niveau de la mer.

Les Maldives sont un archipel composé de nombreuses îles basses, dont 80% sont à moins d’un mètre au-dessus du niveau de la mer. Dans le pire des cas, le pays tout entier pourrait être submergé d’ici l’an 2100 en raison de l’élévation du niveau de la mer.

La ville flottante en construction aux Maldives est à seulement 10 minutes de la capitale en bateau. Il se composera de quelque 5 000 maisons flottantes, restaurants, écoles et magasins, qui seront construits dans un chantier naval local et remorqués sur place. Les unités sont ancrées à une coque sous-marine pour les empêcher de dériver.

Les récifs coralliens à proximité agissent comme un brise-vagues naturel pour minimiser les mouvements ressentis par les résidents.

La ville sera également autosuffisante, la plupart de l’électricité provenant de l’énergie solaire. Les eaux usées seront traitées et réutilisées comme engrais pour les plantes. Au lieu de la climatisation traditionnelle, les bâtiments et les maisons seront refroidis avec de l’eau froide des profondeurs de l’océan Indien.

Le prix n’est pas si mal non plus, avec un studio à partir d’environ 150 000 $ et une maison familiale à environ 250 000 $.

La ville devrait accueillir ses premiers habitants début 2024 et le projet devrait être achevé d’ici 2027.