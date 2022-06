Xbox & Bethesda Games Showcase Extended : comment regarder, à quelle heure ça commence et combien de temps ça dure

Il y a quelques jours à peine, Xbox & Bethesda Games Showcase a dévoilé les nouvelles de l’écosystème Xbox qui seront mises en vente au cours des prochains mois. Comme prévu, Microsoft prévoit un événement prolongé pour aujourd’hui, le 14 juin. La présentation sera en direct et introduira de nouvelles bandes-annonces et « des regards plus approfondis sur l’actualité » du flux précédent.

En plus des vidéos et des informations, lors de la Xbox & Bethesda Games Showcase Extended, il y aura des réunions avec certains des créatifs derrière les jeux vidéo. D’autre part, la durée devrait être d’environ 90 minutes.

Où regarder l’événement Xbox & Bethesda Games Showcase Extended

Comme la présentation originale, Xbox & Bethesda Games Showcase Extended peut être suivi en direct sur les chaînes Xbox officielles sur YouTube et Twitch. Dans Netcost, nous publierons les principales nouvelles.

Heure en France, en Amérique latine et aux États-Unis

France () : à 19h00

France (îles Canaries) : à 18h00

Argentine : à 14h00

Bolivie : à 13h00

Brésil : à 16h00

Chili : à 13h00

Colombie : à 12h00

Costa Rica : à 11h00

Cuba : à 13h00

Equateur : à 12h00

El Salvador : à 11h00

États-Unis (Washington DC) : à 13h00

États-Unis (PT) : à 10h00

Guatemala : à 11h00

Honduras : à 11h00

Mexique : à 12h00

Nicaragua : à 11h00

Panama : à 12h00

Paraguay : à 13h00

Pérou : à 12h00

Porto Rico : à 13h00

République Dominicaine : à 13h00

Uruguay : à 14h00

Venezuela : à 13h00

Starfield était le jeu vedette de l’événement, un RPG en monde ouvert très attendu des créateurs de The Elder Scrolls V: Skyrim. Le joueur pourra explorer un vaste univers de plus de 1 000 planètes et pourra s’immerger dans une histoire forgée par ses propres décisions.

Vous pouvez lire le résumé de la conférence des jeux Xbox et Bethesda ici.

