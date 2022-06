Le régulateur antitrust considère que l’interdiction des jeux en nuage d’Apple et l’exigence de WebKit sont anticoncurrentielles

Pourquoi c’est important : Apple a été critiqué pour son interdiction effective des applications de jeux en nuage sur iPhone et l’exigence selon laquelle tous les navigateurs iOS doivent utiliser le moteur WebKit. Mais maintenant, l’autorité antitrust du Royaume-Uni examine ces politiques avec les nouvelles règles de paiement Play Store de Google.

L’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a annoncé la semaine dernière qu’elle enquêtait sur les effets du navigateur Web d’Apple et des règles de jeu en nuage sur le marché mobile. L’AMC a également publié une étude dans laquelle elle appelle Apple et Google un duopole dans l’espace mobile (qui souligne l’évidence, mais je m’éloigne du sujet).

La CMA a constaté que 97 % de toutes les navigations Web mobiles au Royaume-Uni en 2021 se produisaient sur des navigateurs fonctionnant soit sur le moteur WebKit d’Apple, soit sur Chromium de Google. Apple oblige tous les navigateurs iOS à utiliser WebKit, ce qui, selon la CMA, limite l’innovation dans les applications de navigateur Web. L’Union européenne prépare déjà une législation obligeant Apple à mettre fin à cette exigence.

Les inquiétudes concernant les restrictions d’Apple sur les jeux en nuage pour iOS ont également atteint le CMA. Apple a empêché des entreprises comme Microsoft, Facebook et Google de publier des applications de jeux mobiles sur le cloud à moins qu’elles n’acceptent de fournir chaque jeu en streaming en tant qu’application individuelle.

Cela irait partiellement à l’encontre de l’objectif du cloud gaming et donnerait potentiellement au géant de Cupertino une réduction des achats dans le jeu, et mettrait les abonnements en concurrence avec le service d’abonnement aux jeux d’Apple. Notamment, Apple n’applique pas de telles règles sur les abonnements de streaming vidéo et musical comme Netflix ou Spotify.

Google, Microsoft et Nvidia ont été contraints de contourner les règles de jeu en nuage d’Apple en utilisant des applications Web.

En attendant l’enquête, la CMA pourrait obliger Apple à modifier ses règles pour les navigateurs Web iOS et les jeux en nuage. Le régulateur enquête également sur l’obligation nouvellement renforcée de Google selon laquelle les applications Play Store utilisent son processeur de paiement et lui envoient ainsi une part des revenus des ventes. Les nouvelles règles ont entraîné une hausse des prix en Corée du Sud et mis Google en conflit avec Epic’s Bandcamp.