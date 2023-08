Nothing Phone (2) Reçoit une Nouvelle Mise à Jour Impressionnante Axée sur la Caméra

Si vous l’avez manqué, le Nothing Phone (2) a bénéficié d’une mise à jour de l’appareil photo juste après son lancement. La mise à jour logicielle, sortie mi-juillet, apporte de nombreuses améliorations. Cela comprend le mode portrait avec zoom 2x, la capture de mouvement en mode 50MP, un meilleur HDR, une meilleure clarté des photos avec un zoom 4x et 10x, ainsi qu’un meilleur algorithme de stabilisation vidéo.

Eh bien, il semble que ce ne soit pas la seule mise à jour axée sur l’appareil photo que Nothing avait en tête pour le Nothing Phone (2). La société a récemment publié Nothing OS 2.0.2, une autre mise à jour avec de nombreuses améliorations. Et comme la précédente mise à jour des performances de l’appareil photo, celle-ci apporte également de nombreuses améliorations.

Améliorations de l’appareil photo dans la mise à jour Nothing OS 2.0.2 pour le Nothing Phone (2)

La mise à jour Nothing OS 2.0.2 pour le Nothing Phone (2) améliore la clarté des photos en mode de capture 50MP. Elle améliore également les performances en basse lumière de l’appareil photo arrière et permet au capteur de capturer de meilleures photos dans des environnements peu éclairés. L’effet Bokeh et le contraste en mode portrait ont également été améliorés.

De plus, le mode portrait offre maintenant une clarté optimisée lors de la prise de visages en photo. De plus, l’appareil photo arrière bénéficie d’une vitesse de traitement HDR plus rapide ainsi que d’une stabilité et d’un contraste optimisés lors de l’enregistrement de vidéos avec l’appareil photo arrière du Nothing Phone (2).

La caméra frontale du Nothing Phone (2) a également été améliorée avec la mise à jour. Nothing OS 2.0.2 apporte une clarté photo améliorée, une vitesse de traitement HDR plus rapide et une meilleure qualité d’image dans des conditions de faible luminosité. En résumé, avec la mise à jour, l’appareil peut désormais vous offrir des performances photographiques bien meilleures qu’auparavant.

Autres points forts de la mise à jour Nothing OS 2.0.2

Alors que les performances de l’appareil photo sont l’objectif principal de la mise à jour Nothing OS 2.0.2, celle-ci apporte également des améliorations et de nouvelles fonctionnalités pour le Nothing Phone (2). Explorons quelques points forts :

Nouvelles fonctionnalités

Avec la mise à jour, le Nothing Phone (2) peut fermer les applications lorsque le téléphone a atteint sa limite de température. Cette fonctionnalité garantit que le téléphone ne surchauffe pas excessivement.

Par ailleurs, Nothing a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui vous offre une meilleure visibilité lorsque le téléphone est déchargé. De plus, il existe des icônes différentes pour les produits audio de Nothing. Vous devriez constater ce changement lorsque vous ajustez le volume de l’appareil connecté. Plus important encore, Nothing OS 2.0.2 ajoute le correctif de sécurité de juillet de Google.

Autres améliorations

Le panneau tactile de l’appareil offre désormais une meilleure réactivité. Grâce à cela, vous bénéficierez d’une meilleure expérience dans certaines conditions difficiles. La mise à jour du Nothing Phone (2) a également amélioré la fiabilité du réseau pour plusieurs opérateurs internationaux.

Avec la mise à jour, vous devriez avoir une meilleure expérience de jeu avec le Nothing Phone (2). La mise à jour améliore les performances de certains jeux avec prise en charge HDR. Et pour une stabilité système accrue, les performances dans d’autres tâches devraient également être fluides.

De plus, Nothing OS 2.0.2 retravaille la force du retour haptique du Nothing Phone (2). Grâce à cela, l’expérience de saisie devrait s’améliorer considérablement.

Correction de bugs

Un autre aspect sur lequel Nothing OS 2.0.2 s’est concentré est la résolution des problèmes de la version précédente. Par exemple, après la mise à jour de votre Nothing Phone (2), vous pouvez utiliser l’application Google Wallet même dans des applications clonées. Cela ne fonctionnait pas correctement avec le firmware précédent.

La fonction de double tape pour réveiller était également défaillante sur le dernier firmware. Eh bien, Nothing OS 2.0.2 l’a corrigé. Elle est maintenant plus réactive et le téléphone gère mieux la fonctionnalité qu’auparavant.

De plus, le firmware précédent du Nothing Phone (2) posait un problème lorsque vous cliquiez sur Bluetooth dans les paramètres rapides. Il était parfois non réactif. Nothing OS 2.0.2 l’a corrigé. Par ailleurs, la nouvelle mise à jour a corrigé certains des bugs généraux signalés par les utilisateurs.

Comment mettre à jour votre Nothing Phone (2) vers Nothing OS 2.0.2

Pour mettre à jour votre Nothing Phone (2) vers Nothing OS 2.0.2, suivez ces étapes simples :

Cliquez sur Paramètres.

Rendez-vous dans la section Système.

Cliquez sur Mise à jour du système.

Téléchargez et installez la mise à jour.

