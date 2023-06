Au-delà du bitcoin : le FMI défend les monnaies numériques des banques centrales

Une vue d’ensemble : Il y a longtemps, le bitcoin et les autres crypto-monnaies représentaient l’avenir de l’argent, et la technologie blockchain était prête à tout révolutionner. Aujourd’hui, plus personne ne semble se souvenir de la révolution de la blockchain (une solution toujours à la recherche d’un problème) et le bitcoin reste un marché de niche pour les spéculateurs financiers.

Malgré ce revers, l’argent numérique n’est pas près de disparaître. Le Fonds monétaire international (FMI), la principale agence financière des Nations unies qui agit essentiellement en tant que prêteur en dernier ressort, travaille sérieusement à transformer les alternatives au bitcoin en un véritable outil financier et monétaire.

Alors que les crypto-monnaies actuelles sont basées sur des plateformes de registres distribués telles que la fameuse blockchain, les monnaies numériques auxquelles pense le FMI sont classées comme des monnaies numériques de banque centrale (MNBC). Une CBDC est une « version numérique » émise par une banque centrale et garantie par des actifs réels, de sorte qu’elle devrait fonctionner comme une alternative électronique au dollar, à l’euro et à d’autres versions majeures en matière d’investissements financiers.

Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, a récemment parlé des CBDC lors d’une conférence réunissant les banques centrales africaines à Rabat, au Maroc. Mme Georgieva a déclaré que les CBDC « ne devraient pas être des propositions nationales fragmentées », car l’interopérabilité est une condition préalable pour que ces nouvelles versions numériques offrent des frais de transaction plus efficaces et « plus équitables ».

La directrice du FMI a déclaré que l’agence de l’ONU travaillait actuellement sur une plateforme CBDC mondiale, une nouvelle institution financière qui devrait théoriquement fournir un cadre réglementaire commun pour l’argent numérique afin de garantir que toutes ces nouvelles monnaies seront en mesure de fonctionner et d’interagir ensemble. Une plateforme commune est primordiale, a déclaré Mme Georgieva, car si l’on ne parvient pas à se mettre d’accord sur un outil interopérable, cela créera un « vide » rempli par des crypto-monnaies financièrement risquées comme le bitcoin.

Soutenue par une banque centrale, une CBDC n’aura probablement pas besoin d’une technologie de type blockchain. Les analystes estiment que 114 pays, soit plus de 95 % du GDP mondial, envisagent une forme ou une autre de CBDC, et que 60 pays travaillent déjà avec la monnaie numérique dans des phases de recherche, de pilotage ou même de lancement.

Mme Georgieva a déclaré que les CBDC pourraient contribuer à accroître l’inclusion en « donnant à un plus grand nombre de personnes l’accès aux services financiers », en réduisant les coûts et en renforçant la résilience et l’efficacité des systèmes de paiement. Les paiements transfrontaliers et les envois de fonds deviendraient « moins chers et plus rapides », a déclaré la directrice du FMI, mais seulement si les CBDC sont correctement conçues pour éviter les risques de stabilité financière, les problèmes de confidentialité et les défis juridiques.

