L’intelligence artificielle prédit l’impact des tempêtes solaires mortelles avec un préavis de 30 minutes

Une IA basée sur les données de la NASA peut prédire avec un préavis d’une demi-heure où une tempête géomagnétique catastrophique frappera. Le système peut sauver des vies et des infrastructures critiques de la destruction.

Crédit : NASA/SDO

Les scientifiques développent une intelligence artificielle capable de prédire l’impact d’une tempête géomagnétique catastrophique 30 minutes à l’avance. Cela peut sembler un court préavis, mais il est nettement plus élevé que les systèmes précédents. Savoir exactement où et quand un flux de vent solaire très fort frappera peut littéralement sauver des vies, car une tempête de classe G5 – la plus puissante de toutes – est capable de dévaster les systèmes électriques, les systèmes de navigation et les connexions Internet, avec un risque d’incendie potentiellement mortel. et explosion. La mise en service d’un tel système sera particulièrement précieuse dans les deux prochaines années, alors que le Soleil se dirige vers le pic maximum de son cycle d’activité magnétique de onze ans (prévu pour juillet 2025) ; dans cette phase, la probabilité d’éruptions solaires, d’éjections de masse coronale (CME), d’éruptions et d’autres phénomènes capables de déclencher des flux très violents de plasma (particules chargées électriquement) vers la Terre augmente considérablement.

Le nouveau système d’apprentissage automatique (IA) capable de prédire l’impact des orages géomagnétiques a été développé par une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques du Frontier Development Lab de Sunnyvale, en étroite collaboration avec des collègues de l’agence aérospatiale américaine. Baptisée DAGGER (acronyme de Deep Learning Geomagnetic Perturbation), l’intelligence artificielle est alimentée par des données satellitaires sur le vent solaire collectées par de multiples missions d’héliophysique : parmi lesquelles ACE, Wind, IMP-8 et Geotail, comme le précise un communiqué de la NASA. Les données ont été combinées avec celles des perturbations géomagnétiques enregistrées par les stations situées sur toute la surface de la Terre. En combinant ces informations, l’intelligence artificielle est capable de comprendre à quel point un flux de vent solaire expulsé du Soleil est dangereux et quelle région de notre planète sera éventuellement affectée. Car évidemment la Terre doit faire face exactement au plasma émis par le Soleil, pour qu’un orage géomagnétique se déclenche.

DAGGER, explique la NASA, « peut prédire rapidement et avec précision les perturbations géomagnétiques dans le monde, 30 minutes avant qu’elles ne se produisent ». Selon les scientifiques coordonnés par le professeur Vishal Upendran, le modèle mathématique « peut produire des prévisions en moins d’une seconde », tandis que les prévisions « se rafraîchissent chaque minute ». Un système très efficace qui s’est avéré capable de prédire avec succès l’impact de deux tempêtes solaires survenues en 2011 et 2015, après avoir été alimenté par des données collectées à l’époque, avant qu’elles ne frappent la Terre. La NASA explique que l’impact de ces tempêtes peut aller de léger (tempête G1) à extrême (tempête G5), « mais dans un monde de plus en plus dépendant de la technologie, leurs effets deviennent de plus en plus perturbateurs ». Ce n’est pas un hasard si, selon les experts, une tempête G5 comme le tristement célèbre événement Carrington de 1859, la tempête géomagnétique la plus puissante jamais enregistrée qui a mis le feu aux télégraphes, plongerait aujourd’hui le monde entier au Moyen Âge pendant des semaines, voire des mois. Les lignes électriques, Internet et les services par satellite deviendraient inutilisables. Certains pensent qu’à la suite d’une telle catastrophe, des pays ennemis pourraient en profiter pour déclencher une guerre.

« Si l’événement de Carrington se produisait aujourd’hui, il aurait des impacts encore plus graves, tels que des pannes de courant généralisées, des pannes persistantes et des perturbations des communications mondiales. Un tel chaos technologique pourrait paralyser les économies et mettre en danger la sécurité et les moyens de subsistance des populations du monde entier », a expliqué la NASA. En 1989, une forte tempête géomagnétique localisée a provoqué une panne de courant de 12 heures au Canada avec une perturbation massive.

Connaître l’arrivée d’un flux de plasma hautement énergétique 30 minutes à l’avance peut aider les services d’urgence à prévenir les dommages les plus graves aux réseaux électriques et autres infrastructures critiques (par exemple en les isolant), limitant les dommages catastrophiques qu’un événement similaire pourrait provoquer . L’espoir est que cela n’arrive jamais, mais les scientifiques expliquent que ce n’est pas une question de si, mais de quand, tout comme l’impact d’un gros astéroïde. C’est pourquoi nous devons tout mettre en œuvre pour être prêts à faire face à des menaces naturelles d’une intensité considérable. Le nouveau système est beaucoup plus rapide et plus efficace que ses prédécesseurs, mais doit encore être testé de manière approfondie pour entrer réellement en service. Les détails de la recherche « Global Geomagnetic Perturbation Forecasting Using Deep Learning » ont été publiés dans la revue scientifique Space Weather.

