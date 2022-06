Le télescope James Webb est touché par un micromètre plus grand que prévu

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le télescope spatial James Webb de la NASA n’a même pas mené sa première mission scientifique, mais subit déjà des dommages dus à l’environnement hostile de l’espace. Entre le 23 et le 25 mai, l’un des principaux segments de miroir de l’oscilloscope a été touché par un micrométéoroïde de taille importante. Après avoir évalué les dégâts, l’agence spatiale a conclu que Webb remplit toujours au-dessus de toutes les exigences de la mission « malgré un effet marginalement détectable dans les données ».

Les impacts de micrométéoroïdes sont fréquents dans l’espace et la NASA a conçu le miroir de Webb pour résister aux impacts de particules de la taille d’une poussière se déplaçant à des vitesses extrêmement élevées. Pendant la phase de construction, les ingénieurs ont bombardé des échantillons de miroirs avec de petites particules et effectué des simulations pour mieux comprendre comment fortifier au mieux l’observatoire spatial.

Malheureusement, le micrométéoroïde qui a récemment marqué Webb était plus grand que ce que les ingénieurs ont modélisé et auraient pu tester ici sur Terre. Il ne provenait pas non plus d’une pluie de météorites connue, ce qui signifie que la NASA n’a pas eu la possibilité de manœuvrer la lunette à l’avance pour protéger son optique. À ce titre, la grève a été classée comme un événement fortuit inévitable.

« Depuis le lancement, nous avons eu quatre impacts de micrométéoroïdes mesurables plus petits qui étaient conformes aux attentes et celui-ci plus récemment qui est plus important que nos prédictions de dégradation », a déclaré Lee Feinberg, responsable des éléments du télescope optique Webb à la NASA Goddard.

La collision a incité les opérateurs à réunir une équipe d’ingénieurs pour rechercher des moyens d’atténuer les effets de nouvelles frappes de cette ampleur.

La NASA est toujours sur la bonne voie pour partager les premières images en couleur du télescope le 12 juillet.