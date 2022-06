ZTE Axon 40 Ultra se mondialise avec une caméra sous-écran améliorée et des spécifications phares

Pourquoi c’est important : les caméras sous-écran (UDC) permettent à l’écran de s’étirer d’un bord à l’autre sans encoches ni découpes perforées. Alors que la technologie actuelle fait du bon travail en dissimulant l’appareil photo lorsque l’écran est allumé, la qualité de l’image est encore bien pire qu’un appareil photo standard.

Après son lancement en Chine le mois dernier, ZTE a annoncé la disponibilité mondiale de son produit phare Axon 40 Ultra.

Le téléphone est équipé du puissant chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, bien qu’il soit regrettable que ZTE ne l’ait pas mis à niveau vers la variante Plus légèrement plus rapide et plus économe en énergie.

Vous pouvez choisir entre le modèle de base avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ou un modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go UFS. En Chine, vous pouvez obtenir le téléphone avec jusqu’à 1 To de stockage et 16 Go de RAM, mais cela restera exclusif à la région pour le moment. Il abrite également une batterie assez grande de 5 000 mAh avec un support de charge rapide de 65 W.

À l’arrière, il y a trois capteurs de 64 mégapixels, dont l’appareil photo principal, un ultra large et un téléobjectif 3,5x. L’objectif principal et le téléobjectif sont livrés avec OIS pour réduire le flou causé par les mains tremblantes. Les trois caméras peuvent enregistrer des vidéos en 8K à 30 FPS, et elles peuvent toutes être actives simultanément, ce qui vous permet de basculer plus rapidement entre les focales.

L’écran est la véritable pièce maîtresse de l’Axon 40 Ultra. Il dispose d’un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution de 1 116 x 2 480 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est complètement ininterrompu par des encoches ou des découpes perforées car ZTE utilise son UDC de troisième génération. Les critiques affirment que la caméra selfie est difficile à repérer, faisant un bien meilleur travail en se dissimulant lorsque l’écran est allumé que l’UDC du Samsung Galaxy Z Fold 3. En revanche, la qualité d’image a encore un long chemin à parcourir.

Le ZTE Axon 40 Ultra sera lancé le 21 juin, bien que vous puissiez déjà le précommander sur la boutique en ligne de l’entreprise. Le prix commence à 800 $ pour le modèle de base.