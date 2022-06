Passer des appels avec l’Apple Watch : très simple

Vous savez que vous pouvez répondre aux appels entrants sur l’iPhone, également sur l’Apple Watch. Mais vous pouvez également y passer des appels. Et vous pouvez soit utiliser le microphone et les haut-parleurs de l’Apple Watch, soit un casque connecté. Nous allons vous montrer comment.

Pas de montre avec carte SIM ? Aucun problème!

Au fait, vous n’avez pas besoin d’une montre avec une carte SIM pour passer des appels sur l’Apple Watch. La connexion s’effectue via l’iPhone couplé. Bien sûr, il doit être à proximité. Vous n’avez besoin d’une carte SIM pour votre Apple Watch que si vous souhaitez l’utiliser pour passer des appels en déplacement sans avoir votre iPhone jumelé avec vous.

Répondre aux appels sur l’Apple Watch

Vous n’avez probablement pas besoin d’un guide pour répondre aux appels sur l’Apple Watch. Lorsqu’il sonne, laissez simplement l’iPhone dans votre poche et répondez à l’appel sur l’Apple Watch en appuyant sur le bouton vert. Vous pouvez ensuite passer des appels à l’aide du haut-parleur et du microphone de l’Apple Watch. Si la voix de l’autre personne est trop faible, vous pouvez augmenter le volume sur la couronne numérique.

Avec le bouton rouge, vous rejetez l’appel et derrière les trois points se cachent des réponses standard rapides que vous pouvez envoyer à l’appelant. Si vous manquez un appel, votre Apple Watch vous le fera savoir sur l’écran.

Appel depuis l’Apple Watch – de préférence avec Siri

qui appeler L’agonie du choix Le pavé numérique

Vous pouvez utiliser un cadran de montre où vous pouvez appuyer sur l’application du téléphone et entrer un numéro à l’aide d’un clavier numérique. Mais je trouve qu’il est beaucoup plus facile d’utiliser Siri. Pour ce faire, appuyez sur la Digital Crown et dites : Appeler .

Vous verrez alors une sélection des options enregistrées. Bien sûr, vous pouvez également dire tout de suite : Appelez mobile/privé/travail/Facetime.

Siri en tant que préposé au scrutin

La conversation passe par le microphone intégré et vous entendez l’autre personne par le haut-parleur intégré de l’Apple Watch. C’est pourquoi vous devriez passer un tel appel lorsque vous êtes seul afin que tout le monde n’entende pas toute la conversation.

Connectez un casque à l’Apple Watch

Une autre option consiste à connecter votre Apple Watch à un casque Bluetooth. Ceux-ci ne doivent pas nécessairement être des Airpods, les appareils d’autres fabricants conviennent également. Pour cela, mettez votre oreillette en mode appairage et rendez-vous dans les paramètres système de la montre. Là, vous ouvrez Bluetooth et vous connectez au casque. Vous pouvez déjà avoir votre conversation sans que tout le monde entende votre interlocuteur.

Appeler avec Facetime et Satellite

Non seulement vous pouvez utiliser le réseau mobile, mais vous pouvez également utiliser Facetime ou d’autres applications qui utilisent l’interface téléphonique intégrée. Par exemple, l’application Satellite, dont j’ai déjà parlé ici.

Incidemment, seul l’audio est disponible sur Facetime sur la montre – en fait, bien sûr, l’Apple Watch n’a pas de caméra intégrée.

Écouter les messages vocaux avec l’Apple Watch

Vous avez manqué un appel et quelqu’un a laissé un message sur la messagerie vocale ? Bien sûr, vous pouvez également les écouter avec l’Apple Watch. Pour ce faire, ouvrez l’application du téléphone et sélectionnez celle que vous souhaitez écouter sous l’élément de menu Messagerie vocale. Ici, vous pouvez écouter la messagerie vocale, la supprimer ou simplement la rappeler.

Conclusion : Avec l’Apple Watch, l’iPhone peut rester dans votre poche

Comme vous pouvez le voir, l’Apple Watch ne laisse rien à désirer lors des appels. La seule chose qu’elle ne peut pas faire, c’est la visiophonie faute de caméra. Mais si tout est question de son, vous pouvez laisser l’iPhone dans votre poche.