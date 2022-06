Regardez toutes les bandes-annonces PS VR2 que Sony a publiées pendant State of Play

Très attendu : Sony a tenu jeudi sa présentation State of Play. Cette édition comportait diverses informations, notamment des révélations sur une date de sortie du remake de Resident Evil 4, Street Fighter 6 et Final Fantasy XVI. Il a également eu des mises à jour pour le jeu de chat cyberpunk retardé Stray, Spider-Man de Marvel pour PC et une poignée d’annonces indépendantes.

Sony a consacré une bonne partie du temps aux actualités et aux bandes-annonces de PS VR2. La semaine dernière, Sony a révélé aux investisseurs qu’il avait au moins 20 adresses IP « majeures » prêtes pour un lancement de titres PS VR2. À part l’abandon de quelques noms de franchise comme Horizon, Gran Turismo et Uncharted, la société n’offrait pas beaucoup plus.

Cependant, la présentation d’hier a non seulement confirmé quelques jeux dont nous ne connaissions pas l’existence, mais elle comportait également des bandes-annonces pour eux. Si vous préférez regarder l’intégralité du programme, nous l’avons ci-dessus dans l’ours. Pour ceux qui veulent juste voir ce que la réalité virtuelle nous réserve, continuez à lire.

Resident Evil Village

Bien qu’il n’y ait eu auparavant aucune indication que Village arriverait sur PS VR2, ce n’est pas surprenant. Capcom a porté Resident Evil 7 sur le PSVR, et c’était tellement réussi et effrayant que personne n’a même pu le terminer (je plaisante, mais je ne pouvais pas). Comme RE7, le jeu de base bénéficie du support VR, ce qui signifie que si vous possédez déjà Village, vous obtiendrez le mode VR gratuitement. Aubaine!

Saints & Sinner Ch. 2 — Rétribution

The Walking Dead est de retour avec une suite au jeu d’horreur de survie PSVR The Walking Dead: Saints & Sinners. Le premier jeu était un titre VR solide pour ceux qui voulaient abattre des hordes de zombies ou se faufiler à côté d’eux. La recherche de fournitures était une grande partie du premier jeu, il est donc prudent de supposer que le chapitre 2 contient plus de la même chose. Cependant, à en juger par la bande-annonce, la carte pourrait être beaucoup plus grande.

Le ciel de No Man

No Man’s Sky n’a pas non plus été une grande surprise. Hello Games a déjà ajouté le support PSVR à son ambitieux opéra spatial en 2019. Qu’il mette à jour le mode VR sur le PS VR2 est un gimme. La bande-annonce ne mentionnait pas s’il s’agirait d’une mise à jour gratuite ou d’un DLC payant, mais si vous jouez au jeu depuis très longtemps, vous savez que la philosophie de HG avec le contenu de No Man’s Sky est : « Tout est gratuit ».

Horizon Appel de la Montagne

Celui-ci, nous le savions déjà, arrivait. C’était le seul titre spécifiquement mentionné par Sony aux investisseurs, mais c’était agréable de voir une bande-annonce. Le teaser révèle un gameplay et des bribes de l’histoire pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend. Aux côtés de Call of the Mountain, Guerilla Games a annoncé une mise à jour « majeure » de Forbidden West. Le patch comprend New Game +, une fidélité visuelle améliorée en mode performance, de nouvelles tenues, une réinitialisation des points de compétence, une difficulté « Ultra Hard », et plus encore. Ce patch est disponible dès maintenant.

Bien que Sony n’ait pas de date de sortie pour le PS VR2, si vous avez regardé attentivement la bande-annonce de Saints & Sinners, elle a révélé que le jeu sortirait en 2022. Puisqu’il s’agit d’un titre exclusif VR, le casque doit également arriver sur les tablettes cette année. . Mon pari serait juste à temps pour la saison des achats des Fêtes.