Modifications du gameplay de Madden NFL 23, photo de couverture, détails de précommande et plus révélés

En bref: EA Sports a annoncé des changements de gameplay et des détails de précommande pour le prochain jeu de la longue franchise Madden NFL. Madden NFL 23 sera disponible dans les éditions standard et All Madden sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et sur PC. L’homonyme du jeu, John Madden, apparaîtra sur la couverture en tant que pièce maîtresse pour la première fois depuis 1999.

La légende du football est décédée l’année dernière à l’âge de 85 ans.

Madden 23 sur PS5 et Xbox Series introduira le système de jeu FieldSense, qui, selon EA, offrira aux joueurs plus de contrôle à chaque position dans tous les modes. Le système est composé de quatre mécanismes clés – tout frapper, les passes basées sur les compétences, les coupes à 360 degrés et les batailles WR vs DB.

Hit Everything répond aux plaintes des jeux précédents selon lesquelles les tacles et les collisions entre les joueurs semblaient prédéterminés. Il combine plus de 3 500 nouvelles animations avec une demi-douzaine d’interactions de jeu pour produire des résultats plus authentiques.

La passe basée sur les compétences est un mécanisme optionnel conçu pour ouvrir votre attaque aérienne de nouvelles façons. Ce système polyvalent comprend des zones cibles, un réticule cible, des passes de forme libre, un wattmètre et un indicateur de précision pour vous aider à placer le ballon exactement là où vous le souhaitez. Bien sûr, si tout cela semble un peu trop compliqué, vous pouvez toujours le désactiver et utiliser les mécanismes de dépassement hérités.

Les coupes à 360 degrés, quant à elles, permettent un contrôle précis lors de la course du ballon. Jusqu’à présent, vous ne pouviez utiliser que l’entrée du joystick gauche pour choisir entre des virages arrondis ou des coupes dures. Avec Madden 23, vous pourrez couper quand et où vous voulez, permettant au porteur du ballon d’exploiter les couloirs de course à mesure qu’ils s’ouvrent.

Les batailles WR vs DB se concentrent sur le gameplay impliquant des récepteurs larges et des arrières défensifs, et incluent des mouvements de libération WR, des mouvements coupés et des faux. Les défenseurs peuvent toujours appuyer et diriger un récepteur, mais leurs mécanismes sont désormais plus dynamiques et réactifs. Les mouvements d’esquive donnent aux défenseurs encore plus de liberté en terrain découvert.

Madden NFL 23 sera lancé dans le monde entier le 19 août, mais certains joueurs peuvent commencer à jouer jusqu’à trois jours plus tôt. Le prix est fixé à 59,99 $ pour l’édition standard et à 99,99 $ pour l’édition All Madden.