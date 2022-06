Le forum War Thunder de Gaijin a un problème avec la fuite de secrets militaires classifiés

Facepalm : Avez-vous entendu parler du jeu vidéo de chars de combat War Thunder ? Eh bien, les agences de renseignement de la défense de plusieurs pays l’ont fait, et non à cause de la représentation réaliste du jeu des véhicules de combat blindés du monde réel. Non. Apparemment, les forums de War Thunder sont devenus incontrôlables au point que les utilisateurs ont divulgué des secrets militaires classifiés à plusieurs reprises.

Remarque : bien que Gaijin ait supprimé tous les documents classifiés mentionnés dans cet article, une grande partie a été reproduite sur d’autres parties d’Internet. Netcost-security.fr ne créera pas de lien direct vers ces informations pour des raisons évidentes, mais certains liens vers une couverture antérieure peuvent conduire à une documentation plus spécifique.

La première fois que quelqu’un a divulgué des documents classifiés sur les forums de War Thunder, c’était en juillet 2021. L’incident impliquait deux fans se disputant à propos de la représentation du jeu du char de combat principal britannique Challenger 2. Un utilisateur a posté des scans de parties de la publication de soutien à l’équipement de l’armée du char pour prouver son point de vue.

Le développeur de jeux Gaijin a ensuite reçu une lettre du ministère britannique de la Défense indiquant que les documents publiés étaient toujours classifiés. Gaijin a supprimé les messages et averti l’utilisateur.

« En continuant à diffuser [those documents] vous êtes en violation de la loi sur les secrets officiels comme indiqué par l’avertissement sur la couverture du document, une infraction qui peut entraîner jusqu’à 14 ans de prison si elle est poursuivie. De cela, vous êtes déjà au courant, en tant que personne de service, vous avez signé une déclaration selon laquelle vous comprenez la loi et les actions qu’elle vous oblige à prendre. »

On pourrait penser que cet incident suffirait à faire réfléchir les autres à deux fois avant de faire quelque chose de similaire, mais non. Le bon sens est une marchandise de nos jours, et seulement trois mois plus tard, un autre concours de pisse a éclaté entre deux joueurs qui pensaient tout savoir sur le char de combat principal français Leclerc.

Une fois de plus, l’un des utilisateurs a prouvé qu’il était l’autorité en affichant le manuel du réservoir. Il a été confirmé que la personne qui diffusait les documents était un membre d’équipage d’un modèle plus récent du Leclerc. Bien sûr, Gaijin a immédiatement supprimé ses messages avec un avertissement similaire. Oh, mais ça ne s’est pas arrêté là.

Plus tôt cette semaine, un utilisateur sur les forums de Gaijin a publié des informations demandant au développeur de modifier certaines des statistiques de l’un des chars chinois du jeu. Pour prouver que ses chiffres étaient exacts, il a publié une image du schéma balistique d’un pénétrateur de tungstène DTC10-125, avec un morceau de cet armement placé au-dessus du diagramme. Dans ce cas, l’information a ensuite été propagée via Reddit et Twitter, allant même jusqu’à ce que des locuteurs chinois traduisent le document en anglais.

Un membre d’équipage chinois du MBT vient peut-être de divulguer (beaucoup) d’informations classifiées sur les obus sur le forum Warthunder. Article bientôt. — OSINTtechnical (@Osinttechnical) 1 juin 2022

Encore une fois, Gaijin a supprimé le message, mais l’utilisateur a été banni cette fois après que les modérateurs ont confirmé que les informations étaient classifiées. Le studio a déclaré à Kotaku que sa base de joueurs est passionnée par le réalisme, mais qu’il n’acceptera ni ne recevra d’informations ni ne modifiera les demandes des fans. Il a également noté qu’il avait des politiques interdisant de publier quoi que ce soit d’illégal ou qui mettrait l’entreprise ou les utilisateurs en danger. Publier des informations classifiées semble tomber dans la catégorie illégale sans aucun doute, mais apparemment, les joueurs ne semblent pas comprendre.

Si vous êtes membre des forums de War Thunder, gardez à l’esprit que vous avez maintenant des OPSEC d’au moins trois pays différents qui vous surveillent. Faites attention à ce que vous publiez.