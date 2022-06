Toyota présente des cartouches d’hydrogène portables et interchangeables

En un mot : Toyota a créé un prototype fonctionnel d’une cartouche d’hydrogène portable qui pourrait rendre la source d’énergie alternative plus pratique pour une utilisation quotidienne. L’idée est similaire dans son concept à un réservoir de propane, permettant aux utilisateurs de remplacer rapidement et facilement les cartouches selon les besoins. Toyota estime qu’une seule cartouche pourrait fournir suffisamment d’électricité pour faire fonctionner un micro-ondes domestique typique pendant 3 à 4 heures.

La cartouche a été développée en collaboration avec la filiale Woven Planet Holdings. Il mesure environ 16 pouces de longueur et sept pouces de diamètre avec un poids cible de 11 livres.

Le constructeur automobile a admis que la plupart de l’hydrogène est aujourd’hui généré avec des combustibles fossiles et est utilisé pour raffiner le pétrole et fabriquer des engrais. À l’avenir, cependant, Toyota pense que l’hydrogène sera créé à l’aide de techniques à très faible émission de carbone et sera utilisé dans un plus large éventail d’applications.

Toyota n’a cité aucun cas d’utilisation spécifique pour ses cartouches d’hydrogène, mais un graphique d’accompagnement décrit l’utilisation dans les voitures, les drones, les motos et même pour recharger les appareils mobiles.

Le constructeur automobile a déclaré que le gouvernement japonais travaillait activement sur des études visant à promouvoir l’adoption sûre de l’hydrogène, ajoutant qu’il était ravi de soutenir ces efforts.

L’objectif principal de Toyota, nous dit-on, est de réaliser une société neutre en carbone où chacun peut accéder à une énergie propre. Leurs efforts commenceront au Japon avant de s’étendre dans le monde entier. Les parties intéressées peuvent voir de plus près le prototype lors de l’événement de course Super Taikyu Series 2022 au Fuji Speedway du 3 au 5 juin.