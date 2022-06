Les premières images en couleur du télescope spatial James Webb arrivent le 12 juillet

Quelque chose à attendre: Les premières images en couleur du télescope spatial James Webb seront partagées avec le public le 12 juillet. Alors que les organes directeurs ont déjà décidé quelles seront les premières cibles de Webb, personne ne sait vraiment exactement quelles seront les premières images ressemblera.

Webb, un partenariat entre la NASA, l’Agence spatiale européenne (ESA) et l’Agence spatiale canadienne (ASC), est le télescope le plus grand et le plus complexe jamais lancé dans l’espace. La NASA a partagé en mai des images de l’instrument le plus froid de l’oscilloscope, l’instrument Mid-Infrared (MIRI), qui a mis en évidence la netteté de l’instrument.

Les images à venir seront les premiers exemples en couleur et les premiers à démontrer toutes les capacités scientifiques de Webb. Des données spectroscopiques accompagneront également les images, nous dit-on. De plus, toutes les données saisies lors de l’alignement du champ d’application et de la préparation de ses instruments seront également mises à la disposition du public.

Eric Smith, un scientifique du programme Webb au siège de la NASA, a déclaré que les images offriront à chacun un moment unique pour s’arrêter et s’émerveiller devant une vue que l’humanité n’a jamais vue auparavant.

« Bien sûr, il y a des choses que nous attendons et espérons voir, mais avec un nouveau télescope et ces nouvelles données infrarouges à haute résolution, nous ne le saurons pas tant que nous ne l’aurons pas vu », a déclaré Joseph DePasquale, développeur principal de visuels scientifiques chez le Space Telescope Science Institute (STScI) à Baltimore.

Webb pourrait très bien révéler des découvertes inattendues que personne n’a vues venir, tout comme le télescope spatial Hubble l’a fait il y a des décennies. Cela peut également aider à répondre à la question séculaire de savoir si nous sommes seuls ou non dans l’univers.

Crédit image : Pixabay