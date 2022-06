Elon Musk demande aux employés de SpaceX et de Tesla de passer au moins 40 heures par semaine au bureau ou de partir

Une patate chaude : Dans une paire de notes de service rédigées de manière similaire envoyées aux employés de SpaceX et aux dirigeants de Tesla cette semaine, Elon Musk a ordonné que les travailleurs passent au moins 40 heures au bureau par semaine ou démissionnent. La position du PDG sur le travail à distance était également claire dans un autre e-mail divulgué à l’échelle de l’entreprise adressé au personnel de Tesla, exigeant qu’il travaille dans un bureau principal de l’entreprise et non dans un pseudo-emplacement distant.

Que vous pensiez ou non que le travail à domicile empêche vos collègues d’être productifs, Elon Musk pense certainement que ses employés chez SpaceX et Tesla devraient retourner au bureau, à temps plein.

Le New York Times rapporte que Musk a envoyé un e-mail aux employés de SpaceX cette semaine, exigeant qu’ils passent un minimum de 40 heures au bureau par semaine, tandis que ceux qui ne le feraient pas seraient licenciés. Musk a souligné que les employés seniors devraient rendre leur présence plus visible, c’est pourquoi il a passé beaucoup de temps dans l’usine avec des travailleurs en ligne. « Si je n’avais pas fait cela, SpaceX aurait fait faillite depuis longtemps », a-t-il noté.

Une note similaire a été envoyée au personnel de direction de Tesla, dans laquelle le PDG mentionnait la même exigence minimale de 40 heures/semaine en personne pour les employés qui souhaitaient travailler à distance. « C’est moins que ce que nous demandons aux ouvriers d’usine », a noté Musk, ajoutant qu’il examinera et approuvera directement les contributeurs particulièrement exceptionnels incapables de répondre à cette exigence.

Il a également précisé que le bureau doit être là où se trouvent les véritables collègues d’un travailleur, et non dans un « pseudo bureau distant ». « Si vous ne vous présentez pas, nous supposerons que vous avez démissionné », a déclaré Musk, expliquant en outre que même si certaines entreprises n’avaient pas de telles exigences, cela faisait également un certain temps qu’elles n’avaient pas expédié un excellent nouveau produit.

Tout en saluant Tesla pour ses réalisations, Musk a conclu que l’objectif de l’entreprise de fabriquer les produits les plus excitants et les plus significatifs sur Terre ne se réalisera pas en « téléphonant ». Le PDG a également tweeté une réponse lorsqu’on lui a demandé des commentaires sur son e-mail divulgué.