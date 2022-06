Nvidia RTX 3080 et RTX 3070 dominent la dernière enquête Steam, AMD Radeon RX 6800 XT entre dans le graphique

TL; DR : C’est l’heure de l’enquête Steam. Le rapport mensuel de Valve sur le matériel et les logiciels trouvés dans les machines des utilisateurs montre que mai a été une autre excellente période pour la série Ampere de Nvidia, avec la RTX 3080 et la RTX 3070 les deux cartes les plus performantes. AMD avait également une raison de célébrer après que la Radeon RX 6800 XT soit devenue la dernière carte RDNA 2 à rejoindre le tableau principal des GPU.

En mai, les utilisateurs de RTX 3080 ont augmenté de 0,24 % parmi les participants à l’enquête Steam. Il a été suivi par le RTX 3070 (+0,19%), tandis que le RTX 3060 était quatrième (+0,18%). La Radeon RX 6800 XT, qui est entrée avec une part de 0,15 %, a rejoint l’équipe verte dans la liste des dix meilleures performances. Elle se trouve désormais aux côtés des autres cartes RDNA 2 – la Radeon RX 6600, la Radeon RX 6600 XT, la Radeon RX 6700 XT et la Radeon RX 6900 XT – dans le tableau principal, dont les utilisateurs expérimentés ont tous augmenté le mois dernier.

Les dix cartes les plus populaires restent inchangées par rapport au mois d’avril. Le meilleur GPU, le GPU GTX 1060, a ajouté des utilisateurs le mois dernier, consolidant sa place dans la position numéro un qu’il occupe depuis plus de quatre ans.

L’augmentation du nombre de personnes utilisant les dernières cartes de Nvidia et d’AMD reflète le retour tant attendu de l’industrie à une quasi-normalité. Les cartes se rapprochent de plus en plus du PDSF à mesure que la disponibilité s’améliore et que l’extraction de crypto devient moins attrayante.

Le Dr Lisa Su sourira probablement aussi au graphique CPU. AMD a pris une autre part du gâteau le mois dernier, réduisant lentement mais sûrement l’écart sur Intel avec une nouvelle augmentation de 1,24 % du nombre d’utilisateurs. Team Blue détient toujours une avance considérable, grâce à sa part de 67,19 %.

Ailleurs, Windows 11 n’est plus qu’à 0,41 % d’être trouvé sur les PC d’un utilisateur sur cinq. Plus de la moitié des participants ont 16 Go de RAM dans leurs machines et un quart possèdent des cartes vidéo avec 8 Go de VRAM. L’Oculus Quest 2, quant à lui, est à 2% de prendre une part de 50% du segment des casques VR.