MSI annonce le remplacement du bureau Titan GT77, Raider GE67 HX avec écran OLED QHD 240 Hz

TL; DR : Le Titan GT77 de MSI est livré avec le matériel d’ordinateur portable le plus puissant du moment, y compris un Intel Core i9-12900HX et un RTX 3080 Ti. Cependant, l’impressionnant panneau OLED QHD du Raider GE67 ne fonctionne pas à 240 Hz.

MSI vient de dévoiler sa nouvelle gamme d’ordinateurs portables de jeu haut de gamme, le plus impressionnant étant le remplaçant du bureau Titan GT77.

Le GT77 est équipé de processeurs Intel de 12e génération, jusqu’à un Core i9-12900HX, avec des graphiques allant jusqu’à un RTX 3080 Ti. La technologie OverBoost de MSI permet une alimentation totale de 250 W au CPU et au GPU lorsque l’ordinateur portable est branché.

Il comprend également un emplacement PCIe 5.0 et trois emplacements PCIe 4.0 M.2, jusqu’à 128 Go de mémoire DDR5 et une batterie de 99,9 Wh. L’écran IPS de 17,3 pouces a une résolution de 3840 x 2160 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Enfin, le Titan est livré avec un clavier mécanique rétroéclairé RVB avec des commutateurs Cherry MX Ultra Low.

Il convient de noter que cet ordinateur portable est nettement plus fin et plus léger que son prédécesseur, à 23 mm d’épaisseur et 3,1 kg. Le MSI Titan GT77 commencera à être expédié plus tard ce mois-ci, à partir de 3 199 $.

MSI a également présenté ses nouveaux Raider GE77 HX et GE67 HX. Ceux-ci comportent également jusqu’à un i9-12900HX côté CPU et jusqu’à un RTX 3080 Ti pour le GPU. La RAM est limitée à un maximum de 64 Go, et il n’y a « que » deux slots PCIe 4.0 M.2.

La partie la plus impressionnante du GE67 est son écran. Il dispose d’un panneau OLED de 15,6 pouces fabriqué par Samsung avec une résolution QHD et un taux de rafraîchissement maximal de 240 Hz. Le GE77 dispose à la place d’une dalle IPS de 17,3 pouces, vous permettant de choisir entre une résolution UHD à 120 Hz ou QHD à 240 Hz.

Les MSI Raiders seront également disponibles plus tard ce mois-ci. Le GE67 HX commence à 2 499 $, tandis que le plus grand GE77 HX commence à 2 599 $.