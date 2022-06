Facebook/Meta COO Sheryl Sandberg quittera ses fonctions après 14 ans de service

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Alors que la société mère de Facebook, Meta, continue d’aller de l’avant avec sa vision du métaverse, elle le fera sans l’un de ses employés les plus titulaires et les plus influents. COO Sheryl Sandberg a annoncé mercredi qu’elle quitterait l’entreprise après plus de 14 ans de service.

Dans une publication sur Facebook publiée aujourd’hui, Sandberg a brièvement annoncé la nouvelle et brièvement récapitulé son histoire au sein de l’entreprise, décrivant certains des hauts et des bas de sa carrière de 14 ans. Elle y raconte sa première rencontre avec Mark Zuckerberg lors d’une fête en 2007, où elle a découvert – et est tombée amoureuse de – l’idée de « The Facebook ». Elle n’a cependant rejoint l’entreprise qu’en 2008, après d' »innombrables » conversations avec Zuckerberg au sujet de son rôle potentiel.

Son travail consistait à convertir Facebook d’un site Web amusant où les amis et la famille pouvaient se connecter à un site Web qui pourrait réellement générer des bénéfices. Elle, avec le reste de l’équipe de direction de Facebook, a décidé d’utiliser la publicité pour y arriver – et avec un grand succès. À ce jour, les publicités ciblées et les efforts massifs et controversés de collecte de données nécessaires pour les rendre efficaces sont restés deux piliers essentiels du modèle commercial de Meta (à la demande de Sandberg).

Bien que la société ait offert aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs données ces dernières années à la suite de scandales très médiatisés comme la débâcle de Cambridge Analytica, l’ombre de ses faux pas passés en matière de confidentialité des données continue de suivre Meta et ses dirigeants de haut niveau, y compris Sandberg.

Quoi qu’il en soit, l’héritage de Sandberg va au-delà du domaine de Facebook. Elle est également une auteure reconnue, responsable de livres comme les féministes « Lean In » et « Ban Bossy », qui se sont collectivement vendus à des millions d’exemplaires dans leur quête pour encourager les femmes et les jeunes filles à occuper des postes de direction.

Sandberg quittera Meta cet automne, mais elle a l’intention de rester membre du conseil d’administration de la société, qu’elle a rejoint pour la première fois en 2012. À l’avenir, elle espère mettre davantage l’accent sur son travail philanthropique et le « Sheryl Sandberg & David Goldberg Family Foundation », qui vise à soutenir et inspirer les femmes dans leur carrière professionnelle.

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a commenté la nouvelle dans un post sur Facebook, qualifiant Sandberg de « bon ami » qui lui a appris à diriger une entreprise. Il note que même s’il est triste de la voir partir, il est reconnaissant pour « tout ce qu’elle a fait pour construire Meta ». Zuckerberg n’a pas de plans immédiats pour remplacer le rôle actuel de Sandberg dans la structure de l’entreprise, mais cela pourrait changer à l’avenir.