La première route américaine qui charge les véhicules électriques pendant qu’ils conduisent sera prête l’année prochaine

Pourquoi c’est important : bien que le coût ne rende pas raisonnable la construction d’immenses autoroutes capables de recharger sans fil les véhicules électriques, le système pourrait toujours être utile pour les itinéraires de bus, les feux de circulation ou les routes où les gens passent beaucoup de temps coincés dans la circulation.

La société israélienne Electreon a annoncé son intention de construire la première route américaine dotée de capacités de recharge sans fil pour les véhicules électriques. Le projet pilote devrait être terminé l’année prochaine à Detroit, dans le Michigan, et il ne fera initialement qu’un mile de long.

La route fonctionnera en ayant un réseau souterrain de bobines de charge qui se connectent au réseau électrique, les véhicules électriques devant avoir un récepteur pour se recharger tout en roulant dessus. Le système n’émet pas d’électricité sans récepteur actif, de sorte que les personnes et les animaux qui traversent la rue ne seront pas électrocutés. Il est également modulaire, car chaque bobine est connectée individuellement au réseau, de sorte qu’un nid-de-poule ne rendra pas l’ensemble du système de charge inutile.

Le tarif au kilomètre dépend du véhicule et de sa vitesse. Bien que la route ne reconstitue pas complètement une batterie, surtout compte tenu de sa longueur, elle la rechargera légèrement, permettant aux véhicules électriques de voyager plus loin avant de nécessiter une station de charge. Les récepteurs peuvent également accumuler un onglet afin que le propriétaire du véhicule puisse payer l’électricité plus tard.

Un représentant d’Electreon affirme que les itinéraires de bus seraient un excellent endroit pour mettre en œuvre ce système de tarification car ils sont prévisibles et répétitifs. Les zones avec beaucoup d’embouteillages pourraient également bien fonctionner, car votre véhicule aurait le temps de se recharger en attendant dans la circulation.

L’idée ressemble à une version surdimensionnée du système Powerplay de Logitech, qui permet à un tapis de souris spécial de charger une souris sans fil pendant son utilisation.