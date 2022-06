Les flux Instagram commencent à afficher des alertes Amber aujourd’hui

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? À partir de mercredi, les flux des utilisateurs d’Instagram commenceront à afficher des alertes Amber pour les informer de la disparition d’enfants à proximité. L’envoi d’avis au réseau social populaire devrait considérablement élargir leur portée et aider les autorités à localiser les enfants disparus.

Les alertes Amber commenceront à apparaître dans les flux Instagram américains aujourd’hui. Au cours des deux prochaines semaines, ils viendront dans 24 autres pays, dont l’Argentine, l’Australie, la Belgique, la Bulgarie, le Canada, l’Équateur, la Grèce, le Guatemala, l’Irlande, la Jamaïque, la Corée, la Lituanie, le Luxembourg, la Malaisie, Malte, le Mexique, les Pays-Bas. , la Nouvelle-Zélande, la Roumanie, l’Afrique du Sud, Taïwan, l’Ukraine, le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis.

Twitter ne prend pas officiellement en charge les alertes Amber, mais les comptes les publient souvent, ce qui témoigne de l’importance des médias sociaux pour retrouver les enfants disparus aujourd’hui. Facebook soutient Amber Alerts depuis 2015, et Meta dit qu’ils ont depuis aidé à résoudre des centaines de cas de mise en danger d’enfants à travers le monde. Les utilisateurs d’Instagram pourront partager les alertes Amber qu’ils reçoivent pour les diffuser davantage.

Les alertes Amber ne sont censées atteindre les utilisateurs qu’à proximité d’une zone de recherche désignée. Instagram le détermine en vérifiant la ville que chaque utilisateur répertorie dans son profil, l’adresse IP de chaque appareil et tous les services de localisation actifs.

Les alertes incluent des informations essentielles telles que la photo, la description ou le dernier emplacement connu d’un enfant. La société a développé la fonctionnalité en partenariat avec des groupes, y compris, mais sans s’y limiter, le National Center for Missing & Exploited Children aux États-Unis, le Centre international pour les enfants disparus et exploités, la National Crime Agency au Royaume-Uni, le bureau du procureur général au Mexique, et la police fédérale australienne.