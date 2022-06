Un rapport de surveillance des consommateurs sur les boîtes à butin incite 18 pays à faire pression pour une réglementation plus stricte

Une patate chaude : demandez à l’un de vos amis joueurs ce qu’il pense des boîtes à butin, et vous déclencherez probablement une diatribe de 15 minutes sur la façon dont ils sont la chute des jeux. Les régulateurs ont exprimé leur mépris pour la méthode de monétisation, affirmant qu’elle est prédatrice contre les enfants et la qualifiant de « jeu » dans certaines régions. Et pourtant, malgré tout cela, les studios de jeux vidéo gagnent des milliards de dollars par an en utilisant ces mécanismes de type gacha.

Le Conseil norvégien des consommateurs (Forbrukerrådet) a publié cette semaine un rapport concluant que les mécanismes de loot-box dans les jeux sont prédateurs et exploitent les consommateurs. Il prétend que ces plateformes de monétisation utilisent des techniques pour tromper et manipuler le consommateur afin qu’il dépense « (beaucoup) » d’argent sans garantie d’un produit de valeur comparable. Le rapport a incité les organismes de surveillance des consommateurs de 18 autres pays à demander une réglementation plus stricte des jeux utilisant des loot boxes.

Le Forbrukerrådet a utilisé FIFA 22 et Raid: Shadow Legends comme deux exemples de la façon dont cette méthode de monétisation est abusive pour les joueurs.

⚠️Aujourd’hui, nous publions un rapport sur la façon dont l’industrie du jeu exploite les consommateurs à l’aide de lootboxes 20 organisations de 18 pays européens nous rejoignent et appellent à une meilleure régulation des jeux vidéo. 🎮https://t.co/V68erOe2z7#lootbox #jeu #motifs sombres #conception trompeuse pic.twitter.com/BjkzqgqPkG — 🇺🇦Finn Lützow-Holm Myrstad (@finnmyrstad) 31 mai 2022

« Les deux jeux utilisent un large arsenal d’astuces pour pousser les consommateurs à dépenser autant de temps et d’argent que possible en exploitant les consommateurs qui espèrent recevoir la récompense malgré une infime chance et probabilité de le faire. [sic] », conclut le résumé analytique.

Le Conseil discute de plusieurs méthodes que ces jeux utilisent pour inciter les joueurs à dépenser de l’argent dans la monnaie du jeu, qui a rarement une valeur monétaire facilement convertible. Ils emploient également des tactiques telles que des ventes limitées dans le temps sur des boîtes de valeur avec de meilleures chances d’obtenir un article très recherché. La limite de temps crée un sentiment d’urgence et « déclenche la peur de passer à côté » chez les joueurs, les obligeant à faire des achats impulsifs.

Le Forbrukerrådet suggère que les régulateurs doivent instituer des limitations sur la façon dont les éditeurs de jeux utilisent les loot boxes. Certaines idées présentées incluent:

Interdire les conceptions de jeux trompeuses qui exploitent les joueurs

Répertorier les prix des microtransactions dans la devise du monde réel

Interdire les loot boxes dans tous les jeux « susceptibles » d’être joués par des mineurs

Plus de transparence sur la programmation des loot boxes pour garantir l’équité

Une application plus efficace et renforcée par les régulateurs

Bien qu’il s’agisse de l’une des plus grandes industries du divertissement, le Conseil souligne que les développeurs de jeux vidéo ont « souvent échappé à une surveillance réglementaire sérieuse ». Si les actions suggérées ne fonctionnent pas, le Forbrukerrådet recommande aux régulateurs d’envisager une interdiction complète des loot boxes payantes.

Cependant, comme Blizzard l’a récemment montré avec Diablo Immortal, les studios préféreraient retirer leur jeu des régions qui interdisent le mécanisme plutôt que de le supprimer entièrement. Cette attitude laisse toute réglementation promulguée pratiquement impuissante en matière d’application.

Crédit image : SolarSeven