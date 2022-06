Safari compte désormais plus d’un milliard d’utilisateurs, le deuxième navigateur Web à franchir ce cap

Conclusion : Un nouveau rapport affirme que le navigateur Web Safari d’Apple compte actuellement plus d’un milliard d’utilisateurs sur mobile et sur ordinateur. Pendant ce temps, Chrome serait utilisé par plus de 3,3 milliards d’utilisateurs, ce qui signifie que plus de 40 % de la population mondiale préfère le navigateur Web de Google.

Selon une nouvelle étude d’Atlas VPN, le navigateur Web Safari d’Apple vient de franchir la barre du milliard d’utilisateurs, ce qui en fait le deuxième navigateur à réaliser cet exploit.

L’équipe Atlas VPN a atteint ces statistiques en prenant le nombre total d’internautes, qui est actuellement estimé à plus de 5,2 milliards, et en le divisant en fonction des pourcentages de part de marché des navigateurs de GlobalStats. Il convient également de noter que ces chiffres incluent à la fois les utilisateurs de bureau et les utilisateurs mobiles.

Safari est le navigateur par défaut sur la plupart des appareils Apple, y compris les iPhones, les iPads et les Macs. Néanmoins, la réalisation d’aujourd’hui reste impressionnante étant donné que le navigateur n’est pas disponible sur Android ou Windows (Apple a cessé de développer la version Windows il y a une décennie), les deux systèmes d’exploitation les plus populaires.

Pendant ce temps, Google Chrome compte 3,3 milliards d’utilisateurs dans le monde, restant de loin le navigateur Web le plus populaire, un titre hérité en 2012 d’Internet Explorer.

Microsoft Edge prend la troisième place avec plus de 212 millions d’utilisateurs. Le navigateur gagne lentement du terrain depuis qu’il est basé sur Chromium en 2019. Firefox avec 179 millions, Samsung Internet avec 149 millions et Opera avec 108 millions d’utilisateurs complètent la liste.

Dans les nouvelles connexes, l’UE pourrait avoir quelque chose à dire sur Apple exigeant que les navigateurs Web tiers sur iOS utilisent le moteur WebKit, le même que Safari.