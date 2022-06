Un Apple-1 signé par Steve Wozniak est mis aux enchères pour environ 480 000 $

En bref : nous avons vu des ordinateurs Apple-1 fonctionnels se vendre pour des centaines de milliers de dollars dans le passé, mais ce dernier modèle présente des caractéristiques remarquables : non seulement la machine est livrée avec la plupart de ses composants d’origine, mais elle a également été signée par le co-fondateur d’Apple, Steve Wozniak.

Seuls 200 ordinateurs Apple-1 ont été conçus par Steve Wozniak et assemblés et testés par Steve Jobs, sa sœur Patty Jobs et Daniel Kottke dans la maison Los Altos de Jobs. Après avoir terminé les machines en 1976, 175 ont été vendues à un magasin d’informatique à Mountain View, en Californie, et c’est l’une des 80 qui existent encore aujourd’hui.

Le vendeur de cet Apple-1 particulier est le célèbre collectionneur Jimmy Grewal, fondateur de la collection AAPL basée à Dubaï qui compte près de 200 ordinateurs Apple. Il dit que l’argent de la vente sera utilisé pour emmener son « musée Apple » dans plus d’endroits.

Ce qui est susceptible de rendre cet Apple-1 plus attrayant, c’est qu’il a été signé par son créateur, Steve Wozniak, l’année dernière. Quelques ordinateurs Apple-1 portent la signature de Woz, mais on pense que c’est le seul signé sur le processeur 6502 en céramique blanche.

De plus, ce modèle – numéro de machine 89 – possède presque tous ses composants de travail d’origine, est entièrement fonctionnel et est considéré comme le premier Apple-1 utilisé en dehors des États-Unis.

La vente aux enchères commence le 2 juin 2022 et se poursuivra jusqu’au 12 juin. Elle devrait rapporter entre 460 000 $ et 485 000 $. C’est plus que deux ventes récentes d’Apple-1, dont celle-ci dans un boîtier en bois de Koa, mais environ la moitié du montant record que quelqu’un a payé ; un modèle vendu 950 000 $ en 2014.